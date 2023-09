Leipzig (ots) -Die Ärztin und Wissenschaftlerin Viola Hach-Wunderle hat sich hohe Verdienste sowohl bei der Erforschung der Thromboseentstehung wie auch in der ärztlichen Fort- und Weiterbildung erworben. Durch die Arbeit der Paracelsus-Preisträgerin haben neueste Erkenntnisse zur venösen Thromboembolie und Thromboseprophylaxe Eingang in zahlreiche interdisziplinäre Leitlinien gefunden - damit ist die Versorgung vieler ThrombosepatientInnen entscheidend verbessert worden.Der diesjährige mit 2.500 Euro dotierte Virchowpreis des AktionsbündnissesThrombose geht an Prof. Dr. med. Viola Hach-Wunderle, Fachärztin für Innere Medizin mit Schwerpunkt Angiologie und den Zusatzbezeichnungen Phlebologie und Hämostaseologie, in Frankfurt am Main. Der Forschungsschwerpunkt von Hach-Wunderle, u.a. an der Goethe-Universität Frankfurt, liegt in der Erforschung von erworbenen und vererbten Gerinnungsstörungen, die bei der Thromboseentstehung eine Schlüsselrolle einnehmen.Neben ihrer Forschungsarbeit und ihrer klinischen Praxis als niedergelassene Internistin engagiert sich Hach-Wunderle in der Fort- und Weiterbildung für ÄrztInnen und Medizinische Fachangestellte, u.a. bei zahlreichen Ultraschallkursen zur Thrombosediagnostik. Sie trägt so maßgeblich zu einer verbesserten Versorgung von ThrombosepatientInnen in der medizinischen Praxis bei.Prof. Dr. Rupert Bauersachs, Wissenschaftlicher Leiter des Aktionsbündnisses Thrombose: "Prof. ViolaHach-Wunderle schafft es vorbildlich, intensive Forschungsarbeit, die fürsorgliche Behandlung ihrerPatientInnen und die Qualifikation vieler KollegInnen und PraxismitarbeiterInnen zu verbinden. Ihr profundes Wissen zur Diagnostik und Therapie der Thrombose und Lungenembolie hat sie zielstrebig in zahlreichen Leitlinienenenprojekte transferiert. Mustergültig steht sie so für die Translation der Forschungsergebnisse in die Praxis. Ziel des Aktionsbündnisses Thrombose ist, diese Erkenntnisse in die Fachwelt und in den Patientenfokus zu rücken. Frau Prof. Hach-Wunderle verkörpert mit ihrer Arbeit unsere Zielstellung voll und ganz."Über den VirchowpreisDer Virchowpreis wird seit 2015 vergeben. Ziel des Preises ist es, eine stärkere Wahrnehmung von Thrombose sowie der Lungenembolie, ihren Komplikationen sowie für die Möglichkeiten ihrer diagnostischenF rüherkennung zu erzielen. Die öffentliche Wahrnehmung soll in der Bevölkerung sowieauch in der medizinischen Fachwelt gesteigert werden. Ausgezeichnet werden Veröffentlichungen,Versorgungsstudien, Anwendungsunterstützungen, Applikationen und Maßnahmen, die die Implementierungvon Leitlinien unterstützen und die Erfassung epidemiologischer Daten zum Krankheitsbildoder zur Versorgungssituation. Der Preis wird nicht öffentlich ausgeschrieben.Über das Aktionsbündnis ThromboseDas Aktionsbündnis Thrombose wurde 2014 von der Deutschen Gesellschaft für Angiologie e.V. (DGA) ins Leben gerufen. Führende Fachgesellschaften und die Deutsche Gefäßliga engagieren sich gemeinsam mit Partnern aus der Industrie für mehr Aufklärung über Thrombose und Lungenembolie.Pressekontakt:Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizine.V. (DGA)Nina LangbehnSchiffbauerdamm 40 · 10117 BerlinTelefon: 030 / 208 888-31Mail: info@dga-gefaessmedizin.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114882/5610686