München (ots) -Wie halten es Medienunternehmen mit Sitz in Bayern mit der Nachhaltigkeit und was tun sie ganz konkret für das Thema? Um diese Fragen zu beantworten, hatte die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), gemeinsam mit vier Stiftungspartnern aus dem Nachhaltigkeitspakt Medien Bayern (https://www.blm.de/aktivitaeten/nachhaltigkeitspakt_medien_by.cfm'sCriteria=nachhaltigkeitspakt) (Bayerischer Rundfunk, egoFM, Prime Video Deutschland und ProSiebenSat.1), Ende Juni erstmals den Nachhaltigkeitspreis Medien Bayern ausgeschrieben. Jetzt wurden die drei besten Einreichungen nominiert.Für den ersten Nachhaltigkeitspreis Medien Bayern sind nominiert:- LiesLotte Medien Verlag für sein nachhaltiges Wertemagazin "Purpur"- The Walt Disney Company (Germany) GmbH für die Dokumentation "Farm Rebellion"- WEB.DE News / GMX News für einen neuen Transparenzbereich zur umfangreichen Information der NutzendenDr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: "Gratulation an die Nominierten! Die drei Projekte zeugen nicht nur von viel Engagement, sondern vor allem auch von publizistischer Verantwortung, einem wesentlichen Fokus des Nachhaltigkeitspakts Medien Bayern. Beeindruckt haben mich aber insgesamt alle Einreichungen. Alle haben gezeigt, wie man nachhaltig erfolgreich sein kann."Das Gewinner-Projekt bekommt im Rahmen der Medientage München auf einem Panel (https://medientage.de/programm/panel/?id=249) am 26. Oktober 2023 den ersten bayerischen Nachhaltigkeitspreis.Wer dem Pakt beitreten will, findet hier (https://www.blm.de/aktivitaeten/nachhaltigkeitspakt_medien_by.cfm'sCriteria=nachhaltigkeitspakt) weitere Informationen.