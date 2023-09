Die erste Produktionslinie für photovoltaisch-thermische Solarmodule soll noch in diesem Jahr eröffnet werden. Die Kapazität des bei Dresden entstehenden Werks beträgt zunächst 50 Megawatt.Sunmaxx hat in Ottendorf-Okrilla bei Dresden auf dem Gelände einer bestehenden Fertigung mit dem Bau eines hochautomatisierten Werks für photovoltaisch-thermische Solarmodulen (PVT) begonnen. Mit einer Kapazität von 50 Megawatt oder 120.000 Module pro Jahr handelt es sich dabei nach Angaben des Unternehmens um die weltweit größte PVT-Produktionsstätte. Die erste Produktionslinie des neuen Werks soll noch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...