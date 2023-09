Berlin/Bonn (ots) -Kurz vor dem Baukrisengipfel im Kanzleramt fordert der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands Bauindustrie, Tim-Oliver Müller, mehr Investitionen im Baugewerbe. Es müsse bundesweit etwas geschehen, um den dringend benötigten Wohnraum bieten zu können."Wir brauchen Liquidität im Markt, die ist vielen Projektentwicklern in den letzten Monaten ausgegangen. Hier braucht es einen konjunkturellen Impuls und den erhoffen wir uns vom heutigen Tag", sagte Müller im Interview mit dem TV-Sender phoenix.Zugleich äußerte er sich positiv in Richtung Bundesregierung und lobte die bereits bewilligten Förderungen und Beschleunigungsmaßnahmen. Vor allem die Verschiebung des geplanten Energiesparstandards EH40 für Neubauten sei ein Schritt in die richtige Richtung. "An diesem Punkt kann man sehen, dass die Bundesregierung sich in den letzten Tagen zusammengerauft hat. Dass der Wirtschaftsminister hier jetzt mit der Bauministerin an einem Strang zieht, ist gut", sagte Müller bei phoenix.Trotzdem machte er klar: "Wir wollen keine Subventionen haben, sondern Anreize für Investitionen. Jeder gebaute Euro hat einen weiteren Effekt auf andere Produktionsbereiche. Auch Projekte, die noch in der Schublade liegen, müssen mit Liquidität versorgt und an den Markt gebracht werden. Deshalb bleiben wir am Tisch sitzen und diskutieren weiter."Das Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/S9jPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5610727