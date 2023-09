FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.09.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 285 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 739 (770) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 650 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 630 (680) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 245 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC REINITIATES MAN GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 285 PENCE - JEFFERIES CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1250) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 13000 (10500) PENCE - JEFFERIES RAISES HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1050 (1015) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES CLOSE BROTHERS TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 940 PENCE - JPMORGAN RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3200 (2700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES GSK PRICE TARGET TO 1585 (1440) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME TARGET TO 76 (80) P. - 'SECTOR PERF.' - RBC CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1075 (1125) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS EMPIRIC STUDENT PROPERTY TARGET TO 99 (100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 445 (480) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS IMPACT HEALTHCARE REIT PRICE TARGET TO 115 (120) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 925 (975) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SUPERMARKET INCOME REIT PRICE TARGET TO 115 (135) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 205 (215) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS WAREHOUSE REIT PRICE TARGET TO 95 (100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DERWENT LONDON TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERF,) - PRICE TARGET 2100 (2150) P, - RBC RAISES DERWENT LONDON TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 2100 PENCE - RPT/CITIGROUP REINITIATES BAT WITH 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken