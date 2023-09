Baden-Baden (ots) -Recherchen zu ungeklärten Fällen als Streaming-Doppel: Dreiteilige Doku ab 26.9.23 in der ARD Mediathek / Zweiteiliger Podcast ab 25.9. in der ARD AudiothekBaden-Baden im Jahre 1980: Ein Mann namens Fred Gaster gibt vor, ein Außerirdischer zu sein und vom Stern Sirius zu kommen. Um ihn herum geschehen mysteriöse Vorfälle. Eine Frau wirft auf seinen Befehl einen Föhn zu sich in die Badewanne - und überlebt. Vier Wochen zuvor erschießt sich seine Frau, die beim Südwestfunk arbeitet. Der Sirius-Fall - ein Klassiker des Strafrechts und ein Fall, hinter dem sich noch mehr verbirgt: Drogen, "schwarze Magie" und weitere ungeklärte Todesfälle. Hinter allem steht die Frage: War der seinen eigenen Angaben nach vom Sirius kommende Mann ein Serienmörder? Die dreiteilige Doku zum Thema, "ARD Crime Time: Tödliche Verführung - Das Geheimnis des Sirius-Mörders", ist ab 26. September 2023 in der ARD Mediathek zu finden, zudem erscheint der zweiteilige Podcast "Mord vom anderen Stern - Die Toten des Sirius" ab 25. September in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.Der "Sirius-Fall" - ein Klassiker des StrafrechtsDer als Klassiker des Strafrechts geltende "Sirius-Fall" lässt bis heute viele Fragen offen. Was für ein Mensch war der angebliche Außerirdische? Waren die Todesfälle in seinem Umfeld Zufall oder von ihm manipulativ provoziert? Und war der Mann ein Serienmörder? Um dies herauszufinden, treffen Holger Schmidt, SWR Investigativ-Journalist sowie Host des SWR2 True Crime Podcast "Sprechen wir über Mord?!", und SWR Dokumentationsredakteurin Marie-Claire Schneider während ihrer Recherche auf Zeitzeug:innen und begeben sich auf die Suche nach dem mysteriösen Fred Gaster.Podcast "Mord vom anderen Stern - Die Toten des Sirius"Die beiden Teile "Mit Fön, Pistole und Hypnose" und "Wo ist Fred?" stehen ab 25. September zum Stream und Downlaod in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/), außerdem auf gängigen Podcastportalen.Ausstrahlung im SWR Aktuell Radio"Mit Föhn, Pistole und Hypnose", Samstag, 30. September, 14:05 Uhr"Wo ist Fred?": Samstag, 30. September, 21:03 UhrDoku "Tödliche Verführung - Das Geheimnis des Sirius-Mörders"Die drei Teile der Fernsehdokumentation "Der Fön in der Badewanne", "Die erschossene Ehefrau" und "Die verschwundene Kommissarin" sind ab dem 26. September in der ARD Mediathek zu sehen.SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.deWeitere Informationen:http://swr.li/swr-doku-und-podcast-zu-den-baden-badener-sirius-mordenPressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5610769