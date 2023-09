Brüssel - Der EU-Rat hat am Montag eine gemeinsame Position zu der geplanten neuen Abgasnorm Euro 7 beschlossen. Die neue Verordnung, die erstmals Pkw, Transporter und schwere Nutzfahrzeuge gemeinsam abdeckt, zielt darauf ab, die Luftschadstoffemissionen des Straßenverkehrs weiter zu senken.



Demnach sollen die bestehenden Emissionsgrenzwerte und Prüfbedingungen für leichte Nutzfahrzeuge beibehalten werden, bei schweren Nutzfahrzeugen sollen niedrigere Emissionsgrenzwerte und leicht veränderte Prüfbedingungen gelten. Der Rat fordert gleichzeitig eine Reihe von Änderungen am Kommissionsvorschlag: Unter anderem soll das neu vorgeschlagene Null-CO2-Emissionsziel für Stadtbusse bis 2030 berücksichtigt werden, Grenzwerte für Bremspartikelemissionen und Reifenabriebraten sollen an internationale Standards angeglichen werden.

