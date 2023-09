Registrierte Pflegekräfte können ihre Nominierungen über www.asterguardians.com bis zum 15. November 2023 in ihren bevorzugten Sprachen einreichen.

Im Rahmen seiner fortgesetzten Bemühungen um Anerkennung des Beitrags von Pflegekräften zugunsten der Menschheit und des Gesundheitswesens hat das Unternehmen Aster DM Healthcare die dritte Ausgabe des "Aster Guardians Global Nursing Award" angekündigt. Mit dem Preisausschreiben werden Pflegekräfte aus der ganzen Welt aufgefordert, sich zu bewerben, indem sie die Nominierung ihrer Arbeit auf www.asterguardians.com einreichen.

Pflegekräfte können sich in einem primären und maximal zwei sekundären Beitragsbereichen bewerben, nämlich Patientenpflege, Leitung der Krankenpflege, Pflegeausbildung, Sozial- oder Gemeinschaftsdienste sowie Forschung, Innovation oder Unternehmertum im Gesundheitswesen. Die Wahl sekundärer Beitragsbereiche ist optional.

Nach dem Eingang der Bewerbungen erfolgt eine strenge Prüfung, die von einer unabhängigen Jury und einer externen Beratungsfirma, Ernst Young LLP (EY), vorgenommen wird. Die aus einem unabhängigen Forum namhafter Experten bestehende Grand Jury wird die besagte Bewerbungsliste prüfen, um daraus die besten 10 Pflegekräfte auszuwählen. Diese Finalisten werden weiteren Bewertungen unterzogen, um die Endgewinnerin bzw. den Endgewinner im Mai 2024 in der Zeit um den Internationalen Tag der Pflege zu bestimmen.

"Der Aster Guardians Global Nursing Award hat sich mit dem höchsten Preisgeld als eine der führenden Auszeichnungen in der globalen Pflegegemeinschaft etabliert und bietet eine Plattform für Pflegekräfte, um ihre Lebensarbeit zu teilen. Nach dem Erfolg der ersten und zweiten Ausgaben, die den Geist von Führung, Innovation, Gemeinschaftsdienst, Fürsorge und Bildung hervorbrachten, sind wir ermutigt, weiterhin die Stimme der Pflege zu fördern und den Pflegekräften die ihnen gebührende Anerkennung zu verschaffen", sagte Dr. Azad Moopen, Gründungsvorsitzender und geschäftsführender Direktor von Aster DM Healthcare.

In der ersten Ausgabe des Preises, die im Mai 2022 in Dubai stattfand, sicherte sich Krankenschwester Anna Qabale Duba aus Kenia die Auszeichnung. Die zweite Ausgabe erhielt über 52.000 Anmeldungen aus 202 Ländern. Margaret Helen Shepherd aus dem Vereinigten Königreich, eine leitende Krankenschwester im Bereich monogene Diabetes, wurde am 12.Mai 2023 als Gewinnerin bekanntgegeben. Sie stellte einen Teil des 250.000-Dollar-Preises bereit, um globale genetische Tests für bedürftige Patienten mit monogenem Diabetes zu unterstützen.

