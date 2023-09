Big Tech ist den Regulierern too big, eine Zerschlagung wird deswegen heiß diskutiert. Kommt es so, wäre es nicht zum Nachteil für die Amazon-Aktionäre.Davon hat Lina Khan seit Jahren geträumt. Die 34-jährige Chefin von Amerikas Wettbewerbsbehörde FTC will noch in diesem Monat eine umfassende Klage gegen Amazon einreichen. Khans Vorwürfe richten sich gegen das Logistikprogramm des Big-Tech-Konzerns und gegen dessen Preisgestaltung in Bezug auf die Drittanbieter. Amazon zwinge die Händler indirekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...