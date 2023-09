Die bidirektionale Wallbox soll über die Energiemanagement-Software Heartbeat in das virtuelle Kraftwerk von 1KOMMA5° integriert werden. Zudem bietet das Unternehmen seinen Kunden eine nicht-bidirektionale Ladestation von Wallbox Chargers. Sie erfüllt die Anforderungen der neuen Bundesförderung.1KOMMA5° bietet seinen Kunden künftig die Wallbox Quasar 2 mit bidirektionaler Ladetechnologie des spanischen Unternehmens Wallbox Chargers an. Das Gerät macht es möglich, Strom nicht nur in die Batterie des Elektroautos zu laden, sondern auch in das Hausnetz ("Vehicle to Home", V2H) oder ins öffentliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...