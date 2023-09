DJ MARKT USA/Wall Street knapp behauptet erwartet

Die US-Börsen dürften mit kleinen Verlusten in die neue Woche starten. Marktteilnehmer verweisen auf die steigenden Anleiherenditen, die vor allem die zinsempfindlichen Technologiewerte belasteten. Im Blick stehe ferner der Haushaltsstreit in den USA. Etwas gedämpft werde die Stimmung daneben von der Krise des chinesischen Immobilienmarkts, nachdem der angeschlagene Branchenriese Evergrande seinen Plan zur Restrukturierung von Schulden im Umfang von 35 Milliarden Dollar zurückgezogen hat.

Anleger dürften sich aber auch in Erwartung wichtiger Konjunkturdaten zurückhalten, die im Laufe der Woche veröffentlicht werden. Im Blick steht vor allem der PCE-Index am Freitag, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Am Montag wird konjunkturseitig der Chicago Fed National Activity Index für August veröffentlicht.

Auf der Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn. Unter den Einzelwerten fallen HP vorbörslich um 2,4 Prozent, nachdem Berkshire Hathaway HP-Aktien im Wert von rund 130 Millionen Dollar verkauft hat, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorging.

Foot Locker verlieren 1,9 Prozent und Urban Outfitters 2,3 Prozent. Jefferies hat die beiden Aktien auf "Hold" von "Buy" abgestuft. Die Analysten gehen davon aus, dass aufgrund der anstehenden Rückzahlung von Studentenkrediten die Konsumausgaben zurückgehen werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2023 06:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.