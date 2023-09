Meilenstein wurde an der HUS-Universitätsklinik Helsinki erreicht und beweist die kontinuierliche Dynamik von MMI auf dem Gebiet der offenen Chirurgie an Weichgewebe

MMI, (Medical Microinstruments, Inc.), ein Robotikunternehmen, das sich für die Erweiterung der Behandlungsoptionen und die Verbesserung der klinischen Ergebnisse für Patienten mit komplexen Erkrankungen einsetzt, gibt bekannt, dass die Zahl von 500 erfolgreichen chirurgischen Eingriffen an Menschen mit dem Chirurgiesystem Symani in der Europäischen Union überschritten wurde. Das Symani Surgical System ist eine wegweisende robotische Technologie, die den komplexen Anforderungen der Mikrochirurgie und Supermikrochirurgie gerecht wird. Es zielt darauf ab, die Lebensqualität für mehr Patienten wiederherzustellen, die Anzahl der Chirurgen zu erhöhen, die komplexe Verfahren für empfindliche Anatomie durchführen können, und den Krankenhäusern zu ermöglichen, ihre Programme für offene Chirurgie zu erweitern.

Millionen von Patienten mit komplexen Erkrankungen haben derzeit keinen Zugang zu Behandlungsoptionen, die Ergebnisse optimieren könnten. Die Gründe dafür sind menschliche physische Einschränkungen im mikrochirurgischen Maßstab und ein Mangel an Spezialisten, die Eingriffe an winziger, empfindlicher Anatomie durchführen können. Genau hier kann das Symani-Chirurgiesystem Abhilfe schaffen. Es handelt sich um eine robotische Plattform, die Patienten erweiterte Optionen für offene chirurgische Eingriffe an Weichgewebe bietet, darunter Lappenrekonstruktionen, Lymphchirurgie, Traumarekonstruktionen und Reparaturen peripherer Nerven. Seit den ersten bei Menschen aufgetretenen Fällen im Oktober 2020 wurde das System in über 500 Eingriffen eingesetzt, wodurch der Patientenzugang zu chirurgischen Behandlungsoptionen rapide zunahm, während die Chirurgen sich mit der Nutzung der Technologie vertraut machten.

"Wir sind der Ansicht, dass die offene Chirurgie schon lange auf technologische Fortschritte gewartet hat. Dieser bedeutende Meilenstein für das Symani-Chirurgiesystem ist ein Beweis dafür, wie sich der Versorgungsstandard durch Robotik verbessern lässt, indem die Grenzen der Komplexität erweitert werden", sagte Mark Toland, CEO von MMI. "Menschen mit schwer zu behandelnden Erkrankungen verdienen Optionen, die ihnen eine bessere Lebensqualität ermöglichen. Wir hoffen, dass wir durch die Erweiterung des Zugangs zu mikrochirurgischen und supermikrochirurgischen Verfahren diese Initiative vorantreiben können."

Die einzigartigen Kapazitäten des Symani Surgical Systems in der offenen Mikrochirurgie sind das Ergebnis der proprietären NanoWrist-Instrumente, die über das kleinste chirurgische Robotergelenk der Welt verfügen. So sind Chirurgen in der Lage, die natürlichen Bewegungen der menschlichen Hand im Mikromaßstab mit sieben Freiheitsgraden, Zitternfilterung und Bewegungsskalierung nachzumachen, was letztendlich die Präzision und Kontrolle erhöht.

Der 500.Eingriff war eine Lymphgefäßreparatur, die von Sinikka Suominen, PhD, MD, Facharzt für plastische Chirurgie, an der HUS-Universitätsklinik Helsinki in Finnland durchgeführt wurde. Das HUS Helsinki University Hospital ist eine der größten Universitätskliniken in Europa und gilt als europäisches und internationales Referenzzentrum für Microchirurgie. Im Jahr 2023 wurde es von Newsweek in seiner Liste der besten Krankenhäuser der Welt auf Platz 39 eingestuft. Von den bislang durchgeführten 500 Eingriffen waren etwa 75 Prozent Lappenrekonstruktionen und 16 Prozent Lymphgefäßreparaturen. Die verbleibenden 9 Prozent setzten sich aus anderen Verfahren wie der Reparatur peripherer Nerven und der Replantation von Extremitäten zusammen.

"Unser Krankenhaus setzt das Symani-Chirurgiesystem in einem breiten Spektrum von Eingriffen ein, wie zum Beispiel bei Lymphgefäßreparaturen und krebsbedingten rekonstruktiven Eingriffen an Kopf und Hals. Dabei habe ich deutliche Veränderungen in Bezug auf Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit meiner Nahtplatzierungen bei Lymphgefäßprozeduren festgestellt", sagte Dr. Suominen. "Dies sind Eingriffe zur Verbesserung der Lebensqualität, die es den Patienten ermöglichen, wieder arbeiten zu gehen oder einfach ihre normalen täglichen Aktivitäten wieder aufzunehmen. Lymphödeme in ihrer schwersten Form sind eine beeinträchtigende Erkrankung, und fortgeschrittene mikrochirurgische Verfahren können den Patienten Hoffnung auf eine bessere Lebensqualität geben. Ich bin stolz darauf, dieses Meilenstein-Verfahren erfolgreich durchgeführt zu haben, und freue mich auf viele weitere Gelegenheiten, Patienten durch offene, robotische Mikrochirurgie zu helfen."

Über MMI

MMI (Medical Microinstruments, Inc.) hat sich zum Ziel gesetzt, die Robotertechnologie voranzutreiben, um die Grenzen der offenen Chirurgie an Weichgewebe zu erweitern und neue Möglichkeiten für Chirurgen zu schaffen, die Lebensqualität von mehr Patienten mit komplexen Erkrankungen wiederherzustellen. Das Unternehmen wurde 2015 in der Nähe von Pisa, Italien, gegründet. Sein eigens entwickeltes Chirurgiesystem Symani® verbindet die kleinsten handgelenkgesteuerten Mikroinstrumente der Welt mit Technologien zur Tremorreduzierung und zur Bewegungsskalierung, um dem bedeutenden ungedeckten medizinischen Bedarf weltweit gerecht zu werden. Die bahnbrechende chirurgische Robotikplattform für offene, mikrochirurgische Eingriffe an Weichgewebe unterstützt die Reparatur von Mikrogefäßen, der Lymphgefäße und peripheren Nerven. Das Symani-System hat das CE-Zeichen für den kommerziellen Einsatz in Europa. In den USA ist das System weder zugelassen noch für den kommerziellen Einsatz freigegeben. MMI wird von internationalen Medizintechnik-Investoren unterstützt, darunter Andera Partners, BioStar, Deerfield Management, Fountain Healthcare Partners, Panakès Partners, RA Capital, Sambatech und Wellington Partners.

