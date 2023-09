Filmproduktionen werden seit Monaten durch den Streik der Writers Guild of America (WGA) ausgebremst. Jetzt scheinen die Parteien auf eine Einigung zuzusteuern, die auch bei den Anlegern von Amazon, Disney, Comcast, Netflix oder Paramount (alle Mitglieder der Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) für Erleichterung sorgen dürfte.In einem aktuellen Schreiben an ihre Mitglieder erklärte die Schriftstellergewerkschaft WGA, dass im Streit mit der AMPTP in allen wichtigen Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...