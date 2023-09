Nach den herben Kursverlusten in der vergangenen Woche greifen die Anleger am Montag bei Amazon wieder zu. Vorbörslich liegt die Aktie mit einem Prozent auf 130,35 Dollar im Plus. Der Grund: Amazon hat eine Kooperation mit einem KI-Start-up vereinbart. Das lässt sich der Techkonzern vier Milliarden Dollar kosten.Amazon beteiligt sich mit dem Geld an Anthropic, eine Firma, die den Chatbot Claude entwickelt. Zugleich wird Amazons Tochter AWS für Anthropic zum zentralen Anbieter von Cloud-Infrastruktur.Die ...

