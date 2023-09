Der Börsenmonat September macht seinem schlechten Ruf alle Ehre. Der Geschäftsklimaindex sinkt weiter und zieht auch den DAX mit herunter. Next Stop: 15.250 Punkte - Die Antwort gibts im Wochenausblick von FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter. So viel steht fest: Die Party-Stimmung aus der ersten Jahreshälfte scheint verflogen zu sein. Ist die Wirtschaft tatsächlich so robust wie angenommen - Während viele Anleger bei Tech-Werten angesichts eindeutigen Abwärtssignale nervös werden, gibt es bei den Versorgern, Pharma- und auch bei Finanztiteln noch günstig bewertete Alternativen. Wie Klotter diese Titel für seinen Börsendienst FAST BREAK auswählt, dazu finden Sie weitere Infos hier: https://tinyurl.com/yr3kc5y4 Jetzt den kompletten Wochenausblick ansehen!