Der Treuhänder der Wandelanleihen von No Va Land im Wert von 300 Millionen US-Dollar, die Bank of NY Mellon, hat bereits mehrere Verzugsmitteilungen herausgegeben, die letzte davon bezog sich auf die am 16. Juli 2023 fällige, aber nicht erfolgte Kuponzahlung auf die Wandelanleihen im Wert von 300 Millionen US-Dollar

Eine Ad Hoc Group internationaler Anleiheneigner, die über 75 der Wandelanleihen von No Va Land im Wert von 300 Millionen US-Dollar hält, ist in der Lage, kurzfristig eine Vorfälligkeitsmitteilung zu veranlassen, falls No Va Land nicht in gutem Glauben über eine Umstrukturierung verhandelt

Die Bevorzugung lokaler Investoren durch No Va Land und die Ausgrenzung internationaler Anleiheneigner mindert das Vertrauen internationaler Investoren in Vietnam

Um die Ausstellung einer Vorfälligkeitsmitteilung zu vermeiden, muss die No Va Land Investment Group Corp. mit einer Ad Hoc Group internationaler Anleiheneigner, bestehend aus Investoren mit einem kombinierten verwaltetes Vermögen von über 15 Milliarden US-Dollar, die mehr als 75 der Wandelanleihen im Wert von 300 US-Dollar halten, einen Vertrag zur Umstrukturierung in gutem Glauben aushandeln. Eine Vorfälligkeitsmitteilung hätte einen Domino-Effekt auf andere Beteiligte. Wenn unbesicherte Gläubiger die Vorfälligkeit der Schuld erklären, um ganz nach vorne in die Schlange zu gelangen, werden wahrscheinlich auch vorrangige (besicherte) Gläubiger eine Vorfälligkeit der Schuld erklären, wodurch der gesamte laufende Umstrukturierungsprozess mit den Onshore-Gläubigern aus der Spur gebracht wird und der Konkurs droht. Außerdem könnte das Eigenkapital mit Null bewertet werden, wodurch die Gläubiger die Kontrolle über die Gesellschaft erlangen würden.

Der Treuhänder der Wandelanleihen von No Va Land im Wert von 300 Millionen US-Dollar, die Bank of NY Mellon, hat bereits mehrere Verzugsmitteilungen herausgegeben, zuletzt am 17. Juli 2023 im Zusammenhang mit der verpassten Kuponzahlung am 16. Juli 2023. Obwohl versucht wurde, im Zuge eines Stundungsvertrages eine einvernehmliche Umstrukturierung auszuhandeln, hat sich der Verwaltungsrat von No Va Land geweigert, mit der Gruppe in gutem Glauben zu interagieren.

Der Fall hat Auswirkungen auf andere vietnamesische Mischkonzerne, deren gehandelte Verbindlichkeiten sehr umfangreich sind und deren Refinanzierung problematisch ist. Dies ist die erste Umstrukturierung im Kontext der Vision Vietnam 2023 und dem Versuch der Regierung, von der sich erweiternden Strategie China 1 zu profitieren. Die festgefahrene Restrukturierung von No Va Land wird sehr wahrscheinlich auch Probleme für andere Unternehmen schaffen, die in der vietnamesischen Wirtschaft eine Schlüsselposition einnehmen. Dies erscheint völlig unbefriedigend für die Pläne der Regierung, ihr ehrgeiziges BIP-Wachstum im zweiten Halbjahr 2023 zu erreichen, das sich auf ausländische Investitionen stützt, nachdem sich das BIP-Wachstum von 8 im Jahr 2022 auf 3,7 im ersten Halbjahr 2023 deutlich verlangsamt hat.

Die Ad Hoc Group, bei deren Mitgliedern es sich um langjährige wichtige Investoren in Vietnam handelt, ist äußerst besorgt über die Bevorzugung der Onshore-Gläubiger gegenüber internationalen Investoren. Falls keine Vereinbarung erzielt wird, wird sich dies deutlich auf das Ansehen Vietnams an den internationalen Finanzmärkten auswirken und das Vertrauen der Investoren in das Land beschädigen.

Ein Anleiheneigner sagte dazu: "Als langfristige wichtige Investoren in Vietnam fordern wir den Verwaltungsrat von No Va Land auf, mit uns zusammenzuarbeiten, um zu einer einvernehmlichen Vereinbarung zu gelangen, anstatt ernsthafte Verhandlungen zu verweigern. Dies wäre zum Vorteil für die Gesellschaft, ihre Beteiligten und das Ansehen Vietnams unter internationalen Investoren. Der Vorschlag von No Va Land höhlt unser Vertrauen in den Prozess weiter aus und zwingt uns dazu, eine Vorfälligkeitsmitteilung in Betracht zu ziehen, die sich negativ auf die Gläubiger auswirken und wahrscheinlich das Eigenkapital auslöschen würde. Indem die No Va Land mit Onshore-Investoren verhandelt, während sie internationale Investoren ganz offenkundig außen vor lässt, sendet sie die Botschaft, dass globale Investoren nicht unterstützt, sondern bei einem Ausfall übergangen werden, was nicht gerade dazu beiträgt, die ausländischen Direktinvestitionen zu fördern, die Vietnam benötigt, um von der wachsenden China 1-Investitionsstrategie zu profitieren."

Das Vertrauen der europäischen Unternehmen in Vietnam ist im zweiten Quartal 2023 um 4,5 Punkte gesunken. Dies ist der niedrigste Stand seit über zehn Jahren (mit Ausnahme der Zeit der Covid-Pandemie), niedriger als während der vietnamesischen Bankenkrise im Jahr 2012, heißt es in einem Bericht der Europäischen Handelskammer in Vietnam. Die Anzahl der Unternehmen, die ihre Direktinvestitionen in Vietnam ausweiten wollen, stieg zum Vorquartal um c.4% auf 40%. Die größten geschäftlichen Hindernisse sind jedoch intransparente Regelungen und Richtlinien und administrative Schwierigkeiten.

Es sind fortlaufende ausländische Direktinvestitionen in Vietnam erforderlich, um die raschen Investitionen in die inländische Infrastruktur zu unterstützen. All dies muss durch ein funktionierendes Regelwerk zur Umstrukturierung gestützt werden.

Bei der Ad Hoc Group handelt es sich um eine Gruppe von Fonds, die von internationalen institutionellen Investoren verwaltet werden. Die Gruppe verwaltet ein kombiniertes Vermögen von über 15 Milliarden US-Dollar. Die Ad Hoc Group von Gläubigern hält einen Anteil von 75% der 2026 fälligen Wandelanleihen von No Va Land im Wert von 300 Millionen US-Dollar.

Die No Va Land ist ein vietnamesischer Bauträger für Wohngebäude und Luxusanwesen. Die Firma wurde 2007 gegründet und ist an der Singapurer Börse notiert. Das Unternehmen ist von einer Liquiditätskrise der vietnamesischen Immobilienbranche betroffen. Im Mai dieses Jahres geriet No Va Land mit der Auszahlung von 1 Billion VND (42,6 Millionen US-Dollar) für am 18. Mai fällige Bonds in Verzug. Im Juni traten zwei Verwaltungsratsmitglieder, die im Rahmen der Umstrukturierung eingestellt worden waren und die beide zuvor in leitender Position bei der staatlichen Gelex-Gruppe tätig gewesen waren, innerhalb eines Monats nach ihrer Ernennung zurück: Es handelt sich um Frau Do Thi Phuong Lan und Herrn Nguyen Tran Dang Phuoc. Am 16. Juli führte dann das Unternehmen die Zinszahlungen auf fällige Wechsel nicht aus, damit das Unternehmen für das laufende Geschäft noch genügend Barbestände zur Verfügung hat.

