Jerome Powell hat die Anleger am vergangenen Mittwoch verschreckt. Der Chef der US-Notenbank Federal Reserve warnte die Marktteilnehmer nämlich vor einem möglicherweise weiteren Zinsschritt in diesem Jahr sowie einem höheren Zinsniveau auf längere Zeit. In der Folge sind DAX, Dow und Co unter Druck geraten. Christian Henke von IG Market spricht auf der World of Trading 2023 von einer ersten Reaktion der Anleger. Im Oktober dürften die Börsen dann wieder steigen. Was für eine Jahresendrallye spricht und welche Assets nun interessant sind für Anleger, erfahren Sie im Interview.