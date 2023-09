Starker Newsflow voraus: Terra Balcania schließt Bohrprogramm in Bosnien ab

Anzeige / Werbung

Gleichzeitig mit einer Finanzierung schloss Terra Balcanica das Bohrprogramm auf seinem Hauptprojekt in Bosnien Herzegowina ab.

Die kanadische Terra Balcanica Resources (CSE TERA / WKN A3DM8K) wird diesen Herbst ihre Aktionäre mit einem stetigen Strom an Bohrergebnissen von ihrem Hauptprojekt Viogor-Zanik versorgen. Auf der Liegenschaft, die sich im Osten von Bosnien und Herzegowina über eine Fläche von 216 Quadratkilometern erstreckt, hat das Unternehmen von CEO Dr. Aleksandar Miškovic dieses Jahr insgesamt 17 Bohrungen niedergebracht.

Diese zweite Phase der Bohrungen Viogor-Zanik hatte damit einen Umfang von rund 2.000 Metern und eine beträchtliche Zahl der Bohrkerne wies makroskopisch Sulfidmineralisierung auf. Terra Balcanica führte dabei zwölf Bohrungen auf dem polymetallischen Silber-, Blei- und Zinkziel Cumavici durch, während auf das Skarn-Porphyr-Ziel Brezani fünf Bohrlöcher entfielen.

Stetiger Newsflow schon ab Oktober erwartet

Auf Brezani konzentrierte sich Terra Balcanica dabei auf die Untersuchung der übereinstimmenden Anomalie der magnetischen Leitfähigkeit in der Tiefe unterhalb der an der Oberfläche beobachteten Gold-Skarn-Mineralisierung. Weitere oberflächennahe Bohrlöcher wie BRE23001-004 zielten darauf ab, die anfänglichen 88 Meter mit 0,61 g/t Goldäquivalent, die Anfang des Jahres erbohrt wurden, zu erweitern - und das innerhalb einer mehr als 800 Meter langen von Nordwesten nach Südosten verlaufenden Gold-im-Boden-Anomalie.

Mittlerweile sind laut dem Unternehmen alle Proben in den Laboren von ALS in Serbien eingegangen und Terra rechnet damit, die ersten Analyseergebnisse Anfang Oktober zu erhalten. Das bedeutet, so CEO Miškovic, dass die Anleger in den kommenden Wochen und Monaten mit zahlreichen Veröffentlichungen zu den Bohrungen rechnen können.

Überzeichnete Finanzierung abgeschlossen

Trotz des für Junior-Explorer schwierigen Umfelds ist es Terra Balcanica parallel zur Erkundung seiner Projekte auch gelungen, eine Privatplatzierung in Höhe von insgesamt rund 1,213 Mio. CAD durchzuführen. Das Unternehmen hatte die Finanzierung Anfang April angekündigt und meldete nun den Abschluss der finalen Tranche.

Terra Balcanicas Dr. Aleksandar Miškovic, führte aus: "Der Abschluss der Explorationsbohrungen fiel genau mit dem Abschluss der Privatplatzierung zusammen. Ich bin stolz auf die Anstrengungen, die das gesamte Team von Terra Balcanica vor Ort unternommen hat, aber ich bin auch all jenen dankbar, die dazu beigetragen haben, die Mittel aufzubringen, die wir für die Weiterentwicklung unserer wichtigen Projekte in Bosnien und Serbien benötigen. Der Abschluss einer überzeichneten Finanzierung von über 1,2 Mio. Dollar in einem so schwierigen makroökonomischen Umfeld ist ein positives Signal und hat es uns ermöglicht, ein robustes Phase-II-Bohrprogramm mit 17 Bohrlöchern auf 2.000 Metern abzuschließen und das Vorzeigeprojekt Viogor-Zanik wesentlich voranzutreiben. Die zusammengesetzten Bohrkernproben warten nun auf die Fertigstellung im Labor und eine interne QA/QC-Prüfung, bevor sie als Teil von Terras stetigem Newsflow in den kommenden Monaten veröffentlicht werden."

Terra hat im Rahmen der finalen Tranche der Platzierung insgesamt 1.826.470 Einheiten zu 0,085 CAD pro Einheit ausgegeben und damit noch einmal 155.250 CAD eingenommen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant, das das Recht auf den Erwerb einer weiteren Aktie zu 0,13 CAD bis zum 22. September 2026 verbrieft. Insgesamt wurden im Rahmen der Platzierung 14.267.967 Einheiten ausgegeben.

