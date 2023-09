Original-Research: Shelly Group - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Shelly Group



Unternehmen: Shelly Group

ISIN: BG1100003166



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.09.2023

Kursziel: 58,00 BGN

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter



Rahmenvertrag mit Vodafone unterstreicht Qualität der Produkte und Attraktivität des Geschäftsfelds für professionelle Anwender

Die Shelly Group hat heute in einer Unternehmensmeldung eine weitreichende Kooperation mit Vodafone bekannt gegeben. Konkret stattet der Smart Home-Anbieter die von der Vodafone-Tochter betriebenen Sendemasten in Afrika mit den Shelly Pro 3EM-Geräten aus, die den Stromverbrauch in Echtzeit messen sollen. Obwohl Shelly bereits über weitere namhafte B2B-Kunden verfügt, dürfte die vermeldete Partnerschaft mit Vodafone der bislang größte Einzelauftrag des Unternehmens sein. Zudem unterstreicht die projektbezogene Zusammenarbeit u.E. die herausragende Qualität, verleiht uns Konfidenz bezüglich des aussichtsreichen Ausbaus des B2B-Professional-Geschäfts und verdeutlicht die Potenziale mit Großkunden, die wir insbesondere im anlaufenden Komponentengeschäft (OEM) von Shelly sehen.



Die Rahmenvereinbarung mit der Vodafone Procurement Company (VPC), die den weltweiten Einkauf der gesamten Gruppe verantwortet, sieht zunächst die Ausstattung der vorhandenen Vodafone-Standorte in Afrika vor. Diese umfasst 20 Länder, in denen die Tochtergesellschaft Vodacom direkt tätig ist, sowie weitere 40 Partnernetzwerke des Unternehmens auf dem Kontinent. Mit Shelly Pro 3EM wird Vodacom in der Lage sein, den Energieverbrauch an ihren Standorten in Echtzeit auf einer zentralen Plattform zu messen und zu überwachen. Durch den Einkauf über die zentrale Beschaffungsdatenbank von VPC sind die Aktivitäten in Afrika laut Meldung allerdings nur als erster Schritt auf dem Weg zu einem möglichen globalen Rollout anzusehen. Obwohl in der Meldung keine Details zum finanziellen Umfang der Kooperation genannt wurden, dürfte diese erste Vereinbarung nach unseren überschlägigen Berechnungen bereits ein spürbares Volumen aufweisen. So dürften derzeit auf dem afrikanischen Kontinent rund 200.000 Sendemasten in Betrieb sein. Mit einem geschätzten Marktanteil bei Vodacom von rund 20-25% (MONe) über dem gesamten Kontinent - in einigen Einzelmärkten wie beispielsweise Südafrika über 50% Marktanteil - und einem geschätztem Absatzpreis von ca. 100 Euro pro Einheit, dürfte das Volumen dieser Vereinbarung bei insgesamt 4-5 Mio. Euro liegen, welches sich allerdings erst im Zeitverlauf materialisieren sollte. Wichtiger als der positive Umsatz- und Ergebniseffekt ist u.E. jedoch die Implikation für die Leistungsfähigkeit der Produkte sowie die Kompetenz, mit global tätigen Organisationen wie Vodafone weitreichende Kooperationen zu schließen. Dies unterstreicht u.E. das Potenzial des noch vergleichsweise unterentwickelten B2B-Geschäfts der Shelly Group (Umsatzanteil von rund 15%) sowie des anlaufenden Komponentengeschäfts (Chip + OS von Shelly). Letzteres wird zwar andere Produkte umfassen, weist jedoch eine vergleichbare Vertriebsstruktur auf.

Fazit: Wenngleich der Auftrag nach unserer Berechnung bereits eine durchaus spürbare Größenordnung aufweisen dürfte, ist die Signalwirkung u.E. noch bedeutender und illustriert die hohe Attraktivität von Shelly als Partner für B2B-Großkunden. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 58,00 BGN.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

