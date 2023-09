Bangkok (Thailand) / Accesswire / 25. September 2023 / COUNT Energy Trading und Corsair Group International gehen eine bahnbrechende Zusammenarbeit ein. Dieses Projekt beschleunigt das globale Recycling von Kunststoffabfällen zu nachhaltigen Kreislaufprodukten und startet zunächst in Finnland und Thailand, wobei Pläne für weitere Expansionen bestehen.

COUNT Energy Trading, das für seine Expertise in der petrochemischen Industrie bekannt ist und ein vollständiges Portfolio vom Großhandel bis hin zum Vertrieb und der Nachhaltigkeit von Chemikalien bietet, unterzeichnet ein Kooperationsabkommen mit Corsair Group International (Corsair). Corsair, ein gemäß ISCC zertifizierter Pionier im Bereich des chemischen Recyclings von Kunststoffabfällen, wandelt alltägliche Kunststoff-Haushaltsabfälle wie Plastiktüten, Verpackungsmaterial und Verpackungsprodukte in modernes Bio-Öl um.

Simon Housecroft, ESG Manager von COUNT, sagte hinsichtlich dieser Zusammenarbeit: "COUNT freut sich über die Zusammenarbeit mit Corsair zur Umsetzung einer globalen Strategie, Kunststoffabfällen neues Leben einzuhauchen und die Ressourcen der Welt zu optimieren. Durch diese Partnerschaft wird COUNT besser in der Lage sein, seinen globalen Kundenstamm mit nachhaltigen Rohstoffen außerhalb seines Kernmarktes zu beliefern."

Diese Zusammenarbeit zwischen COUNT und Corsair stellt den Beginn der Beschaffung von modernem Bio-Öl durch COUNT bei Corsair dar. Das beschaffte Bio-Öl wird an globale Player der Petrochemie für die Herstellung neuer, zirkulärer Kunststoffe geliefert.

Jussi Veikko Saloranta, CEO von Corsair, sagte: "Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit mit COUNT.

COUNT ist ein globaler Pionier auf dem Gebiet der Petrochemie für nachhaltige Kunststoffe und wir freuen uns, dass unsere Teams gemeinsam Lösungen für die Herstellung neuer Kunststoffe und das Recycling von Kunststoffabfällen in allen Teilen der Welt entwickeln.

Kunststoffabfälle sind ein enormes globales Problem. Wir als Menschheit müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um effiziente Wege des Recyclings alter, entsorgter Kunststoffabfälle zu neuen Kunststoffprodukten zu entwickeln - genau so, wie es mit Metallen, Glas und Papier geschehen ist. Kunststoffe in Verbrennungsanlagen zu verbrennen oder auf Mülldeponien zu entsorgen, ist keine Lösung - der richtige Weg besteht darin, aus alten Kunststoffen neue, zirkuläre Kunststoffprodukte herzustellen.

Von den Hunderten Milliarden Kilogramm Kunststoffabfall, die jedes Jahr weltweit anfallen, werden zurzeit schätzungsweise weniger als 10 % recycelt. Dank der Unterstützung von COUNT ist Corsair nun in der Lage, seine Aktivitäten rascher zu erweitern und einen größeren positiven Einfluss auf unsere Umwelt auszuüben", sagte Saloranta.

Corsair sieht eine vielversprechende Zukunft für diese Partnerschaft, beginnend in Finnland und Thailand, wo zurzeit eine Anlage in Finnland errichtet wird und in Thailand bereits zwei Anlagen in Betrieb sind. Weitere Expansionspläne umfassen Regionen in Asien, Europa, im Nahen Osten und in den USA.

"COUNT und dessen innovatives Team sind wirklich die Vordenker in diesem Bereich. Das von Corsair produzierte moderne Bio-Öl wird nun von COUNT an einige der größten Kunststoffhersteller weltweit vertrieben, um neue, nachhaltigere und wirklich zirkuläre Kunststoffprodukte herzustellen.

Corsair hat es sich zur Aufgabe gemacht, unseren Planeten von der Kunststoffverschmutzung zu befreien. Durch die Zusammenarbeit mit COUNT kommen wir diesem Ziel einen großen Schritt näher - zum Wohle des Planeten und der Menschen", fügte Saloranta hinzu.

Über COUNT:

COUNT, bestehend aus vier unterschiedlichen Bereichen, steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Lücke zwischen dem Möglichen und dem Nachhaltigen in der petrochemischen Industrie zu schließen. Innerhalb der COUNT Group zeichnet sich COUNT Energy Trading als engagierter Lieferant von chemischen Massenprodukten aus, der den globalen petrochemischen Markt beliefert. Das Engagement von COUNT für Service und Komfort hat dazu geführt, dass COUNT Energy Trading im Jahr 2023 den EcoVadis Platinum Award erhalten hat und somit zum oberen Prozent der nachhaltigsten Unternehmen der Welt zählt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte countgroup.com und folgen Sie COUNT auf LinkedIn.

Über Corsair:

Die Corsair Group ist ein internationales, gemäß ISCC zertifiziertes Unternehmen im Bereich des chemischen Recyclings von Kunststoffabfällen, das alltägliche Kunststoff-Haushaltsabfälle wie Plastiktüten, Verpackungsmaterial und Verpackungsprodukte in modernes Bio-Öl umwandelt.

Mit seinem globalen Hauptsitz in Thailand und seinem europäischen Hauptsitz in den Niederlanden besteht die Mission von Corsair darin, unseren Planeten von der Kunststoffverschmutzung zu befreien, indem es entsorgte Kunststoffabfälle aus der Umwelt und von Mülldeponien in wertvolle Produkte umwandelt.

Corsair ist auch der Entwickler und Herausgeber des weltweit führenden Programms zum Ausgleich von Kunststoffabfällen, des CSR Plastic Credit. Durch den von externen Prüfern zertifizierten CSR Plastic Credit hilft Corsair nun einer Vielzahl von Unternehmen und Privatpersonen, die Auswirkungen ihres Plastikmülls auf die Umwelt zu reduzieren und zu beseitigen, indem sie als kunststoffneutral zertifiziert werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte corsairgroup.com

