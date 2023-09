50 Organisationen wurden mit insgesamt 25 Millionen Dollar unterstützt, um katalytische Lösungen zur Verbesserung der Ernährungssicherheit weltweit zu erproben oder auszuweiten

Heute gab die Citi Foundation die Empfänger der Fördermittel im Rahmen ihrer ersten Global Innovation Challenge bekannt. Es handelt sich hierbei um ein neues Modell, mit dem gemeinnützige Organisationen, die innovative Lösungen für soziale und wirtschaftliche Herausforderungen entwickeln, mit denen einkommensschwache Gemeinden konfrontiert sind, identifiziert und philanthropisch unterstützt werden. Die erste Global Innovation Challenge, die an diesem Wochenende auf dem Global Citizen Festival vorgestellt wurde, vergibt insgesamt 25 Millionen an 50 gemeinnützige Organisationen, die sich für die Verbesserung der Ernährungssicherheit und die Verbesserung der finanziellen Situation von einkommensschwachen Familien und Gemeinden auf der ganzen Welt einsetzen.

Die Empfänger dieser ersten Global Innovation Challenge erhielten jeweils 500.000 zur Unterstützung von Programmen in vier Schlüsselbereichen: Zugang, Verfügbarkeit, Erschwinglichkeit und kommunale Resilienz in Bezug auf Lebensmittel. Die Innovationen reichen von der Einführung von Apps, die Lebensmittelangebot und -nachfrage miteinander verbinden, über Pilotprojekte mit neuen Technologien und nachhaltigen Anbaumethoden bis hin zur Einrichtung von städtischen Gärten und mehr. Zu den Highlights gehören:

The Hunger Project skaliert seine Initiative, um indigene Frauen im Süden Mexikos in Führungsaufgaben und Unternehmertum zu schulen, um von der Gemeinschaft geführte Lebensmittelunternehmen zu gründen.

skaliert seine Initiative, um indigene Frauen im Süden Mexikos in Führungsaufgaben und Unternehmertum zu schulen, um von der Gemeinschaft geführte Lebensmittelunternehmen zu gründen. Concern Worldwide bietet in Nairobi, Kenia, betriebswirtschaftliche Schulungen an, erweitert den Zugang zu Märkten und Investoren, bietet Ernährungsberatung an und unterstützt den städtischen Gartenbau für kleine Lebensmittelhändler, insbesondere Frauen und Jugendliche.

bietet in Nairobi, Kenia, betriebswirtschaftliche Schulungen an, erweitert den Zugang zu Märkten und Investoren, bietet Ernährungsberatung an und unterstützt den städtischen Gartenbau für kleine Lebensmittelhändler, insbesondere Frauen und Jugendliche. The Global FoodBanking Network weitet seine technische Unterstützung, sein Mentoring und die Vergabe von Finanzmitteln an neu gegründete Lebensmittelbanken weltweit aus, die Gemeinden unterstützen, die unter Armut und Nahrungsmittelknappheit leiden.

weitet seine technische Unterstützung, sein Mentoring und die Vergabe von Finanzmitteln an neu gegründete Lebensmittelbanken weltweit aus, die Gemeinden unterstützen, die unter Armut und Nahrungsmittelknappheit leiden. Yayasan Kopernik arbeitet mit Kleinbauern in Westtimor, Indonesien, zusammen, um indigene Anbaumethoden wieder aufleben zu lassen und Technologien zur Lebensmittelkonservierung einzuführen, um ein widerstandsfähigeres, sich selbst erhaltendes Lebensmittelsystem aufzubauen.

"Philanthropisches Kapital spielt eine entscheidende Rolle auf dem Markt der sozialen Lösungen und die Global Innovation Challenge der Citi Foundation ist darauf ausgerichtet, neuen Ideen zu Wachstum und Skalierung zu verhelfen", so Brandee McHale, President der Citi Foundation und Head of Citi Community Investing Development. "Von Soforthilfe für Menschen in Krisensituationen bis hin zu längerfristigen Maßnahmen: Die Organisationen, die Teil unserer ersten Global Innovation Challenge-Kohorte sind, stellen lebensverändernde Lösungen bereit, die die Gesundheit von einkommensschwachen Gemeinschaften stärken."

Die Zuschüsse sind auf zwei Jahre angelegt und die Empfänger der Zuschüsse haben während der Dauer der Initiative Zugang zu einer Lerngemeinschaft, die von IDEO.org, einem gemeinnützigen Designstudio, betreut wird. Über eine digitale Plattform und verschiedene kuratierte Erfahrungen haben die Stipendiaten die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten, Erfahrungen zu teilen und sich über bewährte Verfahren auszutauschen.

"Bei der Lösung der dringendsten Probleme, mit denen unsere Welt konfrontiert ist, spielt der private Sektor eindeutig eine entscheidende Rolle, wenn es um die Einführung innovativer Lösungen geht", sagte Liza Henshaw, President von Global Citizen. "Wir begrüßen den handlungsorientierten Ansatz der Citi Foundation bei ihrer Global Innovation Challenge, die entscheidende Ressourcen für Organisationen bereitstellen wird, die wichtige Arbeit für Familien und Gemeinden auf der ganzen Welt leisten."

Die Citi Foundation veröffentlichte im Februar 2023 diesen globalen RFP, den ersten in ihrer Geschichte. Es wurden über 1.000 Bewerbungen von Organisationen aus mehr als 80 Ländern eingereicht.

Die Global Innovation Challenge der Citi Foundation zur Ernährungssicherheit ergänzt die Erfolgsgeschichte von Citi in diesem Bereich von der Zusammenarbeit mit Kunden bei der Entwicklung digitaler Zahlungslösungen bis zur Bereitstellung von Finanzmitteln für Organisationen, die Kleinbauern bei der Steigerung ihrer Produktivität helfen, und mehr.

Weitere Informationen über die Global Innovation Challenge und eine vollständige Liste der Zuschussempfänger finden Sie unter citifoundation.com/challenge

