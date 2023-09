Laut neuem Bericht können durch die Verlagerung der Netzwerkdienste von lokalen Geräten auf Cloudflare-Services die damit verbundenen Emissionen um bis zu 96 gesenkt werden

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, stellt heute einen neuen unabhängigen Bericht von Analysys Mason vor. Dem Report zufolge können durch die Umstellung von firmeninternen, auf lokalen Geräten angesiedelten Netzwerkdiensten auf Cloudflare-Services in der Cloud die mit diesen Diensten verbundenen CO2-Emissionen bei den größten Unternehmen um bis zu 78 und bei kleineren Firmen um bis zu 96 reduziert werden. Es ist der erste Bericht dieser Art, in dem das Potenzial zur Einsparung von Emissionen bei der Verlagerung der über lokale Hardware bereitgestellten Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen auf effizientere Cloud-Dienste konkret beziffert wird.

Die Internetnutzung ist weltweit für 3,7 der CO2-Emissionen verantwortlich, was in etwa dem Anteil des gesamten Flugverkehrs entspricht. Der Stromverbrauch des Internets muss dringend gesenkt werden zumal Aufsichtsbehörden auf die Einhaltung der Vorgaben des Pariser Klimaabkommens pochen. Dazu gehören auch Pläne für den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Das europäische Klimagesetz verlangt, dass die Volkswirtschaften und Gesellschaften Europas bis 2050 Klimaneutralität erreichen. Ein Zwischenziel ist dabei die Senkung der Netto-Treibhausgasemissionen gemessen am Niveau von 1990 bis 2030 um mindestens 55 %. Außerdem planen Aufsichtsorgane unter anderem in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, Unternehmen zur Offenlegung von klimarelevanten Informationen zu verpflichten. Dazu gehören die durch ihre betriebliche Aktivitäten und Lieferketten verursachten Kohlendioxidemissionen sowie klimabezogene Risiken und Chancen. Und schließlich haben sich inzwischen 63 der Unternehmen aus den Fortune Global 500 das Ziel gesetzt, ihre Emissionen bis 2050 zu verringern. Firmen unterschiedlichster Größe werden sich mehr und mehr darum bemühen, den Kohlendioxidausstoß entlang ihrer Lieferketten und dabei insbesondere ihrer IT-Infrastruktur zu reduzieren.

"Der beste Weg, den CO2-Fußabdruck Ihrer IT-Infrastruktur zu verkleinern, ist leicht: Verlagern Sie sie in die Cloud", so Cloudflare-Chef und -Mitgründer Matthew Prince."Bei Cloudflare haben wir eines der effizientesten Netzwerke der Welt aufgebaut, das jedes Watt Energie und jeden einzelnen unserer Server optimal ausschöpft. Deshalb kann Cloudflare Unternehmen dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ohne dass Sicherheit, Geschwindigkeit, Performance oder Innovation darunter leiden."

Analysys Mason kommt in der Studie zu dem Ergebnis, dass durch eine Umstellung der firmeninternen Netzwerkdienste von lokalen Geräten auf Cloudflare-Services die mit diesen verbundenen Kohlendioxidemissionen um bis zu 96 reduziert werden können je nachdem, wie es um den aktuellen Fußabdruck des Netzwerks steht. Die größte Einsparung wird durch das Zusammenlegen von Diensten ermöglicht, weil sich auf diese Weise die CO2-Effizienz durch eine erhöhte Auslastung der Server steigern lässt, die mehrere Netzwerkfunktionen bereitstellen. Lokale Geräte sind dafür ausgelegt, mehrere Workloads gleichzeitig zu schultern, und verbrauchen daher ständig Energie, obwohl sie nur einen Teil des Tages und der Woche verwendet werden. Cloud-Infrastruktur wird von Millionen von Kunden genutzt, die häufig über die ganze Welt verteilt sind. Deshalb sind Cloud-Dienstleister in der Lage, Skaleneffekte zu erzielen. Das Ergebnis sind seltenere Ausfälle, weniger Verschwendung und niedrigere Emissionen. Weitere Vorteile bringen der Studie zufolge die hohe Energieeffizienz (Power Usage Effectiveness PUE) cloudbasierter Rechenzentren und Unterschiede bei der CO2-Intensität lokaler Stromnetze.

?"Happy Cog ist eine Full-Service-Digitalagentur. Wir konzipieren, erschaffen und vermarkten Erlebnisse, die unsere Kunden und ihre Zielgruppen ansprechen. Wir haben für viele dieser Websites und Anwendungen auf Cloudflare zurückgegriffen, weil das Unternehmen nicht nur Sicherheit, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Erschwinglichkeit bietet, sondern zugleich auch den Nachhaltigkeitsprogrammen und -zielen vieler unserer Kunden gerecht wird", erklärt Matt Weinberg, Mitgründer und President of Technology von Happy Cog. "Dank der Umstellung von lokaler oder anderer Infrastruktur mit ständigem Energieverbrauch auf das Netzwerk und die Services von Cloudflare sind unsere Kunden umweltfreundlicher, effizienter und kostengünstiger geworden. Wenn Sie Ihren Kunden eine Lösung anbieten können, die alle ihre Bedürfnisse erfüllt und sofort ein großartiges Erlebnis bietet, ohne dass sie ihre längerfristigen Prioritäten infrage stellen müssen, ist das ideal."

Methodik der Untersuchung

Analysys Mason hat den Stromverbrauch gängiger Hardwarekomponenten, die in einem firmeninternen Rechenzentrum oder Serverschrank zu finden sind, mit dem verglichen, der durch die Bereitstellung vergleichbarer Funktionen durch das globale Cloudflare-Netzwerk verursacht wird. Sowohl für die On-Premise- als auch für die Cloud-Variante wurde der Energiebedarf der Traffic-Anforderungen ermittelt. Im Rahmen der Analyse wurden bestimmte Annahmen hinsichtlich der Energieeffizienz (Power Usage Effectiveness PUE) von cloudbasierten und lokalen Rechenzentren bzw. Datenräumen getroffen, aber auch bezüglich der CO2-Emissionen im Zusammenhang mit dem Strom, der aus dem örtlichen Netz bezogen und teils aus fossilen und teils aus erneuerbaren Energieträgern gewonnen wird.

Eingehender zu diesem Thema informieren können Sie sich hier:

Blogbeitrag: Wechsel zu Cloudflare bietet Einsparpotenzial von bis zu 96 bei netzwerkbezogenen CO2-Emissionen

Vollständiger Bericht: Weniger CO2-Emissionen bei Verlagerung firmeninterner Netzwerkfunktionen in die Cloud

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud. Mit Cloudflare können Unternehmen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste einheitliche Plattform von cloudnativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Mit dieser Lösung kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am besten vernetzten Netzwerke der Welt blockiert Cloudflare für seine Kunden täglich Milliarden von Online-Bedrohungen. Millionen von Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Bei https://radar.coudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

