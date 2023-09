NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt legen die Kapitalmarktzinsen weiter zu. Zu Wochenbeginn stieg die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bis auf 4,52 Prozent und markierte damit erneut einen Höchststand seit dem Jahr 2007. Dem standen Kursverluste gegenüber: Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel am Montag um 0,32 Prozent auf 108,34 Punkte.

Zinsauftrieb kommt weiterhin von der Geldpolitik. Zuletzt äußerten mehrere US-Zentralbanker, die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten könnten ein weiteres Mal steigen. Zudem sei damit zu rechnen, dass die Zinsen über längere Zeit auf höherem Niveau verharrten, damit man die Inflation wieder in den Griff bekomme. Entsprechend äußerten sich zuletzt Fed-Direktorin Michelle Bowman und die regionale Fed-Chefin von Boston, Susan Collins. Die Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Daly, sagte, es sei noch zu früh, den Sieg über die Inflation zu auszurufen.

Im Handelsverlauf wollen sich weitere US-Zentralbanker zu Wort melden. In Europa wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, ihren regelmäßigen Auftritt vor dem Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments absolvieren. Entscheidende Konjunkturdaten stehen dagegen nicht auf dem Programm./bgf/jsl/men