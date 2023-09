Köln (ots) -Die Schweiz mit dem WDR-Rundfunkchor hören und mit dem "Wunderschön"-Team sehen. Diese Kooperation gibt es zum ersten Mal am 1. Oktober live in der Kölner Trinitatiskirche mit Tamina Kallert. Gesungen wird eine Auswahl (wunder)schöner Schweizer Lieder und Texte. Und wo so viel Schweiz drin ist, da packt auch Tamina Kallert aus zwei "Wunderschön"-Filmen des WDR ihre Schweizer Begegnungen und die dortigen grandiosen Landschaften hinzu.Das typische Klischee der grünen Almen, kleinen Hütten und kristallenen Gletscher untermalen Schweizer Volkslieder. Dagegen stehen dann schmelzende schroffe Gletscher mit den avantgarden Klängen eines Heinz Holliger. Und die Tell-Szene mit Rossinis Tell-Ouvertüre a-cappella gesungen, löst Freude aus. Das Konzert mit Filmausschnitten dauert 90 Minuten.In der Schweizer Welt gibt es veschiedenste Sprachen und Dialekte: Rätoromanisch, Schyzerdütsch, Französisch oder Italienisch. Der Schweizer Chefdirigent des WDR Rundfunkchores Nicolas Fink erklärt in den aktuellen Proben seinen Sänger:innen die Aussprache des Berner Dütsch. Das ist gar nicht so einfach! Texte vom Schweizer Kurt Marti, Musik von Schweizern wie Heinz Holliger, Cyrill Schürch, Frank Martin oder Caroline Charriére - das alles gibt es im Konzerts des WDR Rundfunkchores.Wunderschön - Schweiz01.10.2023, 18 Uhr Köln, Trinitatiskirche, Filzengraben 4, 50676 KölnWDR Rundfunkchor / Leitung: Nicolas Fink / Moderation: Tamina KallertTICKETSTickets gibt es hier (https://shop.derticketservice.de/wdr-orchester-und-chorkonzerte/details/?evid=2887844&referer_info=&tId=)TICKET28 (für Schüler:innen, Studierende und Azubis unter 29 Jahren)Für 9 € ins Konzert (https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/wdrmusikvermittlung/ticket28-info-100.html)Für Presseanfragen:Gerne vermitteln wir Ihnen im Vorfeld Interviewpartner:innen:- Dirigent Nicolas Fink- Sänger:innen des WDR Rundfunkchores- Tamina Kallert (sofern möglich)Tickets stehen Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.WDR Redakteurinnen:Carola Anhalt / WDR RundfunkchorChristiane Möllers / WunderschönPressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5611252