München (pta/25.09.2023/14:45) - Essen, 25.09.2023 - Die Staige One AG (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6) gibt bekannt, dass die Börse Düsseldorf mit sofortiger Wirkung die Notierung der Staige One AG auf variabel umstellt. Die variable Notierung bietet Staige-One-Investorinnen und -Investoren die Möglichkeit, flexibler auf Marktentwicklungen zu reagieren und erhöht die Liquidität der Aktie. Der nun fortlaufend notierte Kurs markiert einen weiteren Schritt in der Unternehmensentwicklung von Staige One und der Präsenz des Unternehmens an der Börse.

Skontroführer für die variabel notierten Aktien von Staige wird die ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) sein, eine etablierte Institution im deutschen Finanzsektor.

Jan Taube, Vorstand von Staige One, kommentiert die Mitteilung wie folgt: "Die Umstellung auf eine variable Notierung an der Börse Düsseldorf ist ein wichtiger Schritt für unser Unternehmen. Diese Entscheidung wird die Handelsaktivitäten und die Liquidität unserer Aktien weiter steigern. Sie erhöht die Transparenz und stellt wichtige Voraussetzungen für Investorinnen und Investoren."

Das Unternehmen steht Investoren und Handelsteilnehmern für Fragen und Informationen zur Verfügung.

Über die Staige One AG: Die STAIGE wurde im Jahr 2017 gegründet und ist heute der führende Anbieter in der DACH-Region hinsichtlich der Anzahl an produzierten Live-Streams im Amateursport. Mit einem KI-basierten Kamerasystem und der eigens entwickelten OTT- Streaming-Plattform, einem Ökosystem zur Aufzeichnung, Live-Übertragung und Analyse von Platzsportarten im Amateursport, können Sportarten wie Fußball, Hockey, Handball, Basketball, etc. vollautomatisch übertragen werden. STAIGE hat sich bereits erfolgreich in der DACH-Region und Luxemburg mit mehr als 1.219 Kameras und über 130.000 Übertragungen etabliert. Der Markt ist extrem skalierbar - allein in Deutschland mit 35.000 Vereinen, 170.000 Mannschaften und 2.000.000 Spielen jedes Jahr. Vereine profitieren von STAIGE in dem bspw. Trainer durch den STAIGE COACH Talente gezielt fördern und die Mannschaft sportlich weiterentwickeln können. Durch Streaming-Gebühren für Zuschauer oder Werbung kann der Verein zusätzliche Einnahmen generieren. Mit dem Großaktionär adesso SE, dem Family Office Loh, dem strategischen Partner und Investor BVB sowie dem als Partner fungierenden DFB, stehen STAIGE namhafte strategische Partner zur Seite.

Aussender: Staige One AG Adresse: Barer Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Jan Taube Tel.: +49 89 54543880 E-Mail: info@staige.com Website: www.staige.com

ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

