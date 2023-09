ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklimaindex | DAX® unter 15400 Punkten

Werbung







Am Montagvormittag veröffentlichte das Wirtschaftsforschungsinstitut neben dem Geschäftsklimaindex auch die aktuelle Beurteilung der Geschäftslage und die Geschäftsaussichten der Unternehmen. Die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage geht nach dem August im September noch einmal zurück, der Geschäftsklimaindex fällt zum fünften Mal in Folge.



Das ifo Institut befragt zur Erhebung dieser Werte monatlich knapp 9000 Führungskräfte aus Deutschland, welche dort ihre Einschätzung zur derzeitigen konjunkturellen Lage abgeben können. Weiterhin bleibt die Stimmung in der deutschen Wirtschaft schlecht, der Geschäftsklimaindex fällt mit 85,7 Punkten auf den tiefsten Stand in 2023. Laut ifo-Präsident tritt die deutsche Wirtschaft "auf der Stelle". Eine minimale Verbesserung zeigt sich in den Geschäftserwartungen, das Barometer stieg von 82,7 Punkten im August auf 82,9 im September. Besonders schlecht fiel das Geschäftsklima für das Bauhauptgewerbe aus, dort fiel der Geschäftsklimaindikator auf den niedrigsten Stand seit Januar 2009. Grund dafür könnten unter anderem die aktuell hohen Zinsen im Euroraum sein. Aufgrund des insgesamt schlechten Geschäftsklimas in Deutschland bleibt auch die ifo Konjunkturampel weiterhin auf "rot". Das verarbeitende Gewerbe hingegen wird etwas optimistischer. Die trüben wirtschaftlichen Aussichten aus dem ifo Index spiegeln sich auch im Kursverlauf des DAX® wider, dieser notierte am Montagmittag unter 15400 Punkten und damit so tief wie seit knapp 6 Monaten nicht mehr. Unser Chartanalyst Jörg Scherer nimmt in seinem Daily Trading den Kursverlauf des DAX® noch einmal genauer unter die Lupe, das aktuelle Daily Trading haben wir für Sie unter diesem Beitrag verlinkt.















Der Ausblick auf die Börsen-Woche



