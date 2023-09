Erfahren Sie mehr bei der ADIPEC 2023 Exhibition Conference

Die Pipe Line Development Company (PLIDCO), der führende Anbieter von Fittings für die Reparatur und Wartung von Rohrleitungen, kündigte heute eine neue Produktreihe für den Einsatz in Wasserstoffpipelines an, als Antwort auf den Übergang zu Wasserstoff und anderen alternativen Energiequellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230925096910/de/

PLIDCO Hydrogen-Compliant Fittings Brochure (Photo: Business Wire)

Die Produkte von PLIDCO wurden für Hochdruckreparaturen von Pipelines an Land und unter Wasser sowie für routinemäßige Wartungsarbeiten an Pipelines entwickelt und sind optimal für Wasserstoff-, Öl-, Gas-, Wasser-, Chemie-, Dampf-, Schlamm- und andere Rohrleitungssysteme geeignet. Die Hochdruckarmaturen des Unternehmens werden nach den höchsten Qualitätsstandards und den ASME-/ANSI-Normen entwickelt und hergestellt und unterliegen einem strengen Qualitätskontrollprogramm.

"Mit der fortschreitenden Umstellung auf ein wasserstoffbasiertes Energiesystem erwarten wir einen steigenden Bedarf an Produkten für die Wartung und Reparatur von Rohrleitungen, die den spezifischen Standards für Wasserstoffpipelines entsprechen", berichtet Ernie Lackner, Vertriebs- und Marketingleiter bei PLIDCO. "Seit 75 Jahren ist PLIDCO die vertrauenswürdige Quelle für Rohrleitungsfittings und Wartungsprodukte, die auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen. Während sich die Energiequellen und -technologien weiterentwickeln, bieten die Produkte von PLIDCO durchgängig hochwertige und zuverlässige Armaturen, die den Anforderungen eines stetig evolvierenden Marktes gerecht werden."

PLIDCO stellt ein Angebot an Fittings bereit, die für den Einsatz in Wasserstoffpipelines geeignet sind und den Kunden helfen, Lecks ohne Betriebsunterbrechung oder Schweißarbeiten in Onshore- und Unterwasserumgebungen zu reparieren. Jedes seiner wasserstofftauglichen Produkte entspricht den US-Qualitätsnormen und weist zur einfachen Unterscheidung eine grüne Markierung auf, die eine einwandfreie Reparatur gewährleistet. Um mehr zu erfahren, wenden Sie sich an einen PLIDCO-Distributor in Ihrer Nähe.

Die neue Produktlinie von Wasserstoffprodukten bietet die beschränkte 5-Jahres-Garantie von PLIDCO, der einzigen Garantie dieser Art im Rohrleitungssektor.

PLIDCO ist bei der ADIPEC 2023 Exhibition Conference vom 2. bis 5. Oktober in den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten. Erfahren Sie mehr über die wasserstofftaugliche Produktreihe von PLIDCO am Stand 7411 oder im Online-Presseraum.

Über PLIDCO®

Die Pipe Line Development Company (PLIDCO) ist seit 1949 führend auf dem Gebiet der Reparaturfittings für Rohrleitungen und hat sich die Loyalität seiner Kunden durch die Entwicklung innovativer Lösungen erarbeitet, die kostspielige Ausfallzeiten minimieren und die Sicherheit der Arbeiter gewährleisten. PLIDCO ist die erste Adresse für sichere, zuverlässige Leckreparatur- und Wartungslösungen für Pipelines und verfügt über ein umfangreiches Portfolio mit Hunderttausenden von Fittings, die weltweit verkauft und installiert werden. Das Unternehmen bietet die branchenweit einzige beschränkte 5-Jahres-Garantie und ein nach ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsprogramm für seine Produkte. Nähere Informationen unter www.PLIDCO.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230925096910/de/

Contacts:

Erin Reese

ereese@roopco.com