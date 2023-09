DJ Lagarde: EZB denkt auch an variable verzinste Hypothekenkredite

Von Hans Bentzien

FRANKFURT/BRÜSSEL (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) ist sich nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde der Tatsache bewusst, dass seine starken Leitzinsanhebungen in den privaten Haushalten des Euroraums Probleme verursachen, besonders in Haushalten mit Immobilienkrediten. "Wir haben im Kopf - nicht nur im Hinterkopf -, dass 40 Prozent der Haushalte in den Mitgliedsstaaten variabel verzinste Hypothekenkredite haben", sagte Lagarde in einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments. Es sei dem EZB-Rat klar, dass er mit seinen Zinserhöhungen "Qualen und Leid" verursache.

Lagarde sagte weiter, so gerne sie das auch tun würde, könne sie nicht versprechen, dass die jüngste Zinserhöhung (auf 4,00 Prozent Einlagensatz) die letzte im aktuellen Zyklus gewesen sei. "Wir wissen, dass unsere Mission darin besteht, die Inflation so schnell wie möglich auf den Zielwert zu senken", sagte sie.

