Boxberg (ots) -Eine abwechslungsreiche Mittagspause erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit. Daher ist es in der Betriebsverpflegung essenziell, ein breites und saisonal variierendes Angebot zu haben, das gleichzeitig verschiedene Essgewohnheiten bedient. Daher lanciert HOFMANNs ab Oktober innovative Kreationen und saisonale Highlights für die Herbst- und Wintersaison. Der Versorgungsexperte aus Boxberg setzt in diesem Jahr insbesondere auf den Ausbau des vegetarischen und veganen Sortiments.Veggie-PowerIm vergangenen Herbst initiierte HOFMANNs eine Kooperation mit dem Schweizer Unternehmen Planted. Der Anfangserfolg war das Gericht "planted.kebab Thai Style". Angesichts der sehr positiven Resonanz bei den Gästen haben HOFMANNs und Planted weitere raffinierte Menükreationen entwickelt. Während die Planted-Kreationen "Pulled Mediterranean Style", die Bratwurst "Curry Style" und der neue Kebab "Chili Style" bereits jetzt im HOFMANNs Onlineshop erhältlich sind, wird letzteres ab Oktober zusätzlich ebenfalls in der Betriebsverpflegung bestellbar sein.Die Fleischalternativen sind auf der Basis von Erbsenprotein und eignen sich ideal für die vegane Mittagspause. "Wir freuen uns, mit Planted einen innovativen und vertrauensvollen Partner zu haben, um unser veganes Portfolio erfolgreich weiter ausbauen können", erklärt Dennis Gmeiner, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei HOFMANNs. "Bewusste und nachhaltigere Ernährungsformen werden immer wichtiger für Konsumenten. Insbesondere innerhalb der Betriebsverpflegung wollen wir als Qualitätsführer mit einem breit aufgestellten Sortiment vorangehen", ergänzt Gmeiner. Ebenfalls neu im Sortiment der Betriebsverpflegung: das "Tindle-Schnitzel Chicken Style". Zwei vegane panierte Schnitzel auf Basis von Soja- und Weizeneiweiß werden mit krossen Pommes frites und Ketchup gereicht - für einen fleischfreien Genuss des beliebten Klassikers.Neben veganen Gerichten ergänzt HOFMANNs die Menüauswahl in der Betriebsverpflegung um verschiedene vegetarische Kreationen. Dazu zählen saisonale Highlights wie "Grünkohl-Kichererbsen-Pasta", "Süßkartoffel-Gnocchi mit Erbsenpesto", "Pasta mit Kürbisfüllung" sowie "Vegetarische Nudeln" in einer würzigen Soja-Sahnesauce mit verschiedenen Pilzen, Brokkoli und Cashewkernen.Genussvoll durch Herbst und WinterWenn die Tage kürzer - und ungemütlicher - werden, steigt die Nachfrage nach deftigeren Gerichten. HOFMANNs bringt dafür ab Oktober Neuheiten in die Kantinen, die bereits jetzt das Potenzial zum Seelenwärmer haben. Gutbürgerlich wird es mit dem "Schweineschnitzel mit Rahmpilzen" mit gehobelten Mandeln und Kartoffel-Rösti oder dem "Schweineschnitzel Allgäuer Art" in herzhafter Rahmsoße mit Käsespätzle.Für den leichten Genuss in der kühlen Jahreszeit sorgen Fischgerichte wie "Lachs mit Kartoffelkruste" mit Meerrettich in Weißweinsoße an Gemüsereis oder "Schellfisch in Senfsoße" mit Sauerkraut und Dauphine-Kartoffeln.Auf eine kulinarische Reise nach Fernost laden diese asiatischen Neuheiten ein: Das "Rindergeschnetzelte Spicy Asia" kommt in einer feurigen Chili-Tomatensauce mit Sesam, Karotten, Brokkoli, Pak Choi und Cherrytomaten, dazu wird lockerer Basmati-Reis gereicht. Wer es etwas milder mag, für den hat HOFMANNs die Neuheit "Hähnchenbrust im Backteig" in würziger Sojasoße mit asiatischem Gemüse und Basmati-Reis. Fruchtige Mango kommt als Chutney zum "Schellfisch Mango-Chili" als süßliche Komponente, die durch Chili und Ingwer verfeinert wird. Brokkoli und Basmati-Reis runden die Menükreation ab.