Singapur (ots/PRNewswire) -Mit dem wachsenden Interesse und den Investitionen in Kryptowährungen macht Bitget (https://www.bitget.com/en-GB/), eine große digitale Börse, die für ihre Effizienz, ihre fortschrittlichen Funktionen und ihren sicheren Handel bekannt ist, in Europa gute Fortschritte.Investitionen in EuropaIn den letzten Jahren hat sich in Europa ein großer Wandel im Bereich Fintech vollzogen, insbesondere bei Kryptowährungen und Blockchains. Trotz eines Rückgangs der Fintech-Investitionen in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) vom ersten Halbjahr 2022 bis zum ersten Halbjahr 2023 um 59 % bleibt Krypto stark. Der Bericht "European Fintech Landscape" (Europäische Fintech-Landschaft) von Finch Capital hebt Frankreich und Deutschland als Krypto- und Blockchain-Investitionsführer im ersten Halbjahr 2023 hervor.Im ersten Halbjahr 2023 betrug der Anteil der Kryptoindustrie im Vereinigten Königreich 28 % aller Fintech-Transaktionen; die Niederlande übertrafen diesen Wert mit beachtlichen 35 %, was eine starke Präsenz von Blockchains und Kryptowährungen im Fintech-Bereich zeigt. Vor allem Frankreich und Deutschland blieben mit 29 % und 27 % der Fintech-Transaktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und Blockchains stark.Bitget: Vertrauensvoller Name in Sachen KryptoBitget ist eine erstklassige Krypto-Börse, die hervorragende Dienstleistungen und einen reibungslosen Handel mit verschiedenen Krypto-Angeboten gewährleistet.1. Bitget-Kurse: Bitget bietet Echtzeit-Kursbeobachtungen für über 12.000 Kryptowährungen, einschließlich des BTC-Kurses (https://www.bitget.com/de/price/bitcoin);ETH-Kurses (https://www.bitget.com/de/price/ethereum);BNB-Kurses (https://www.bitget.com/de/price/bnb);DOGE-Kurses (https://www.bitget.com/de/price/dogecoin) undXRP-Kurses (https://www.bitget.com/de/price/xrp), so dass Benutzer die Kryptowährungskurse leicht verfolgen können.2. Wie man Kryptos einfach kauft: Bitget bietet eine benutzerfreundliche Plattform,um Bitcoin sicher und ohne Gebühren zu kaufen. (https://www.bitget.com/fr/how-to-buy)3. Bitget Academy: Die Bitget Academy (https://www.bitget.com/de/academy) bietet Leitfäden, praktische Tipps, Marktaktualisierungen zum Verständnis der Kryptomärkte, Nachrichten und Handelsstrategien, die das Erlernen des Handels beschleunigen.4. Bitget API: Die Die Bitget Crypto API (https://www.bitget.com/en-GB/bitget-api) ermöglicht Entwicklern Programmhandel, Datenintegration, Copy Trading und maßgeschneiderte Lösungen.5. Bitget Calculator: Der Crypto Calculator (https://www.bitget.com/calculator) vergleicht die Werte von Kryptowährungen und rechnet bestimmte Token genau in Fiat-Währung um.Bitgets beeindruckende Präsenz auf dem europäischen MarktIn Europas wachsender Krypto-Szene ist Bitget die erste Wahl für Enthusiasten und Trader. Die benutzerfreundliche Plattform, die Sicherheitsverpflichtung und der fremdfinanzierte Handel ziehen eine große Nutzerbasis an und sichern einen bedeutenden Marktanteil für Bitget Frankreich (https://www.bitget.com/fr/)und Bitget Deutschland (https://www.bitget.com/de/).Bitget bleibt auf dem europäischen Kryptomarkt führend, indem es proaktiv und anpassungsfähig ist. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, einer Vielzahl von Kryptowährungen, hoher Sicherheit und großartigem Support ist Bitget führend in der Börsenarena. Bitget wird modernste Kryptodienste in ganz Europa anbieten und damit seine Führungsrolle ausbauen.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bitget-fuhrend-in-der-europaischen-kryptowahrungs-tauschborse-301937583.htmlPressekontakt:Liam Luan,599055552@qq.comOriginal-Content von: Bitget exchange, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171948/5611427