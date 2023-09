Singapur (ots/PRNewswire) -SINGAPUR, 25. September 2023 PRNewswire/ -- Herausforderungen im globalen makroökonomischen und politischen Klima haben HIKE Capital, einen führenden Gründerfonds in China, nicht davon abgehalten, weiterhin in innovative chinesische Unternehmen zu investieren, die das Potenzial haben, die Zukunft zu gestalten."Wir sind überzeugt, dass chinesische Unternehmer die Widerstandsfähigkeit haben, diesen Zyklen standzuhalten, und dass sie erstklassige Technologien und Produkte entwickeln, die die Welt in der nächsten digitalen Welle aufrütteln werden", sagte Anna Xu, Gründerin von HIKE Capital, bei der SuperReturn 2023 in Singapur.China Sicherheit in unsicheren ZeitenChina hat sich von seiner Position als Fabrik der Welt zu einem globalen Drehkreuz für Produktdesign und F+E entwickelt, eine bemerkenswerte Tatsache, die zum großen Teil der chinesischen Talentdividende zuzuschreiben ist.China verfügt über den weltweit größten Pool an Wissenschaftlern und Ingenieuren sowie eine wachsende Anzahl von Hochschulabsolventen, was dem Land einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil in der digitalen Wirtschaft verschafft.Nach der Entwicklung des umfassendsten Industriesystems der Welt und einer hochentwickelten Lieferkette hat China eine Führungsrolle im neuen Energiesektor, insbesondere im Elektrofahrzeug-Business eingenommen.HIKE Capital hat in mehrere renommierte EF-Unternehmen investiert, darunter das prominente Start-up-Unternehmen LiAuto (2017), und Megatronix (2019), einen Vorreiter im Bereich des autonomen Fahrens, der in den letzten zwei Jahren ein Umsatzwachstum von über 400 % erzielt hat.Mit Blick auf das nächste Jahrzehnt: "Wir können davon ausgehen, dass bahnbrechende Innovationen im Bereich des autonomen Fahrens und der intelligenten Cockpit-Technologie die Art und Weise, wie wir reisen, verändern werden", sagteAnna.Innovation fördert WachstumChinas schnell wachsende digitale Wirtschaft hat das BIP-Wachstum 11 Jahre in Folge übertroffen und 2022 50,2 Trillionen Yuan erreicht.Das industrielle Internet hat eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der digitalen Transformation von Fertigungsunternehmen gespielt und sie in die Lage versetzt, bahnbrechende Produkte und Erfahrungen einzuführen.Ein prominentes Beispiel ist die aufstrebende Athleisure-Marke Halara, ein weiteres Portfolio-Unternehmen von HIKE Capital. Dank intelligenter Fabriktechnologie, durchgängig digitalem Warenumlauf und schlankem Management konnte Halara seine Lagerumschlagshäufigkeit auf nur 35 Tage reduzieren und übertrifft damit seinen Hauptkonkurrenten Lululemon, dessen Umschlagshäufigkeit bei 110 Tagen liegt.Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel ist Yuanbao, der Versicherungsmakler der neuen Generation. Das Unternehmen zeichnet sich durch Kundenakquise, Qualitätskontrolle von Verkehrspools und Kostenrisiko-Modellierung aus, was durch seine KI-gestützte Matching-Technologie erreicht wird. In weniger als einem Jahr hat Yuanbao bereits Millionen zahlender Nutzer gewonnen, die 90 % der Regionen Chinas abdecken.Partnerschaft zur Förderung der digitalen TransformationAls Gründerfonds besteht die Kernstrategie von HIKE Capital in der kontinuierlichen Erkundung erstklassiger Start-ups und strategischer Investitionen, insbesondere während technologischer Wellen.Anna betonte, dass der Fonds Partnerschaften mit Top-Unternehmern, die unerschütterliches Vertrauen in die Macht der Technologie haben und sich der digitalen Transformation verschrieben haben, priorisiert."Dieser Ansatz ermöglicht es uns, Marktzyklen zu überwinden und an der Spitze der Innovation zu bleiben."HIKE Capital nutzt umfassende Erfahrung und eine ausgereifte Methodik und ist bereit, mehr Unternehmen dabei zu unterstützen, langfristige Erfolge zu erzielen.