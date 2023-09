Bonn (ots) -Anbei erhalten Sie ein Statement von Fabrice Martin, Länderdirektor von CARE Ukraine, zum Senior Officials Meeting, das am morgigen Dienstag in Oslo stattfindet:"Der Krieg in der Ukraine fordert einen hohen Tribut von Frauen und Mädchen, die häufig Ziel von geschlechtsspezifischer Gewalt, sexueller Ausbeutung und Missbrauch werden. Dennoch werden nur 0,9 Prozent der verfügbaren Finanzmittel für Hilfsprogramme für Frauen und Mädchen bereitgestellt. Das ist eine Katastrophe und ignoriert die Bedarfe der Hälfte der ukrainischen Bevölkerung."Deshalb fordert CARE alle Akteure, sowohl der internationalen Gemeinschaft als auch der UN, dazu auf, Frauen und Mädchen mit nachhaltiger und langfristiger Finanzierung insbesondere auch im Gesundheitssystem zu unterstützen.CARE fordert darüber hinaus eine flexiblere Finanzierung von Organisationen, die sich speziell für die Rechte und den Schutz von Frauen und LGBTQIA+-Personen einsetzen."Lokale Organisationen in der Ukraine sind die ersten Ansprechpartner, wenn es um den Schutz der Bevölkerung vor Ort geht. Hohe, komplexe und zeitaufwändige Anforderungen stellen für sie jedoch nach wie vor ein großes Hindernis beim Zugang zu Finanzierung dar. Daher ist es wichtig, kleinen ukrainischen NGOs einfacher längerfristige Mittel zur Verfügung zu stellen und sie gezielt zu unterstützen."Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Stefan BrandTelefon: +49 (0) 228 975 63 -42Mobil: +49 (0) 170 74 48 600E-Mail: brand@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/5611454