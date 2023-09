Peking (ots/PRNewswire) -Bei der Eröffnung des North Bund Forums am Freitag in Shanghai wurde der Xinhua-Baltic International Shipping Center Development Index Report 2023 vorgestellt. Shanghai belegte im vierten Jahr in Folge den dritten Platz weltweit.Der Xinhua-Baltic International Shipping Center Development Index wurde 2014 vom China Economic Information Service zusammen mit der Baltic Exchange eingeführt und gilt als "Wetterfahne" und "Barometer" der internationalen Schifffahrtsindustrie.In den letzten zehn Jahren hat sich die Struktur der internationalen Schifffahrtszentren erheblich verändert. Laut dem 2023 Index Report sind sechs chinesische Städte unter den Top 20, wobei sich ihr Gesamtranking im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt stark verbessert hat.Die Daten zeigten, dass der Containerumschlag des Shanghai Port 13 Mal in Folge an erster Stelle stand. Laut dem Index für die Anbindung der Linienschifffahrt, der von der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel (https://en.imsilkroad.com/trade/index.html) und Entwicklung veröffentlicht wurde, belegt der Hafen von Shanghai seit 12 Jahren in Folge den ersten Platz weltweit.Als Marktführer und Knotenpunkt des Jangtse-Wirtschaftsgürtels verfügt Shanghai über den größten Containerhafen der Welt, eine wirtschaftsfreundliche Politik und eine hochgebildete Bevölkerung, was die Stadt zu einem erstklassigen internationalen Schifffahrtszentrum macht, so der Indexbericht 2023.Hochwertige Schifffahrtsdienste in Shanghai werden besser. Die Ergebnisse der Bewertung der Schifffahrtsdienste im Index-Bericht 2023 zeigen, dass Shanghai im fünften Jahr in Folge weltweit den dritten Platz belegt.In Bezug auf die einzelnen Segmente rangierten nur London, Singapur und Shanghai in allen Segmenten unter den ersten fünf. Shanghai belegte in den Bereichen Schifffahrtsvermittlung, Seerecht und Schiffsfinanzierung jeweils den vierten Platz. Gegenwärtig haben die meisten großen Reedereien und Organisationen Zweigstellen in Shanghai eingerichtet, wie etwa Bernhard Schulte Shipmanagement und die Baltic Exchange.Der Index-Bericht 2023 stellte fest, dass die Ressourcen für Schifffahrtsvermittlungsdienste in Shanghai allmählich an Bedeutung gewonnen haben, die Region mit angemessenen Finanzdienstleistungen unterstützen und eine neue Flagge für die Beilegung internationaler maritimer Streitigkeiten eingeführt haben.Bis zum Jahr 2035 soll Shanghai zu einem internationalen Schifffahrtszentrum mit einem hochentwickelten modernen Schifffahrtsdienstleistungssystem ausgebaut werden, das die innovative Entwicklung globaler Schifffahrtsdienstleistungen anführt, tief in das internationale Schifffahrtssteuerungssystem integriert und in der Lage ist, globale Schifffahrtsressourcen zu verteilen.Außerdem ist geplant, dass das Entwicklungsniveau der digitalen Intelligenz und der kohlenstoffarmen Entwicklungskapazität des internationalen Schifffahrtszentrums von Shanghai bis 2025 das internationale Spitzenniveau erreichen wird.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/336247.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2219636/77d38df0ee864d569515e16a1d6677d1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-entwicklungsindex-zeigt-fortschritte-beim-bau-des-internationalen-schifffahrtszentrums-in-shanghai-301937620.htmlPressekontakt:Mine Bao,mine120111@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5611462