Viel Wachstumspotenzial sehen die Goldmänner bei indischen Bank-Aktien. Bei diesen drei sind sie besonders bullish und sehen in einem Fall ein Kurspotenzial von fast 50 Prozent. Die Top-Picks!

Goldman Sachs prognostiziert für die drei größten indischen Banken ein "gesundes" Wachstum bei der Kreditvergabe in den nächsten sechs Monaten. Dies könnte zu einem deutlichen Kursanstieg bei den drei Bank-Aktien führen. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

Die Kotak Mahindra Bank, die State Bank of India und die HDFC Bank gehören zu den "Top Picks" der Goldmänner. Die US-Investmentbank geht davon aus, dass der Rückgang der Gewinnmargen im gesamten Sektor in naher Zukunft seinen Tiefpunkt erreicht haben wird.

Goldman Sachs weist auch darauf hin, dass indische Bankaktien den MSCI India Index im vergangenen Jahr größtenteils übertroffen haben, in den letzten drei bis sechs Monaten hätten sie jedoch unterdurchschnittlich abgeschnitten.



"Wir gehen davon aus, dass die Margen der Banken in den nächsten [zwei Quartalen] die Talsohle erreichen werden, da die Einlagenzinsen (vor allem im Privatkundengeschäft) ihren Höhepunkt erreicht haben, während die Kreditzinsen auf Systemebene stabil geblieben sind, trotz des Wettbewerbsdrucks in bestimmten Segmenten wie Hypotheken", so die Goldman-Sachs-Analysten Rahul Jain und Hardik Shah in einer Research Note für Kunden von Mitte September.

Der Optimismus der Goldmänner spiegelt sich auch in ihrem Ausblick für die indische Wirtschaft wider. Goldman prognostiziert für die nächsten drei Jahre ein reales BIP-Wachstum für Indien von 6,5 Prozent, was die Kreditvergabe der Großbanken organisch ankurbeln dürfte.

Die Analysten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass "das Kreditwachstum gesund bleiben wird, angetrieben von der Nachfrage nach Krediten für den Einzelhandel, der Nachfrage nach Unternehmenskrediten und einer allmählichen Erholung der Nachfrage nach Investmentkrediten".

Goldmans Einschätzung zu indischen Banken Aktie Kursziel Kurspotenzial Kotak Mahindra Bank 2.624 Rupien +49 Prozent State Bank of India 748 Rupien +25 Prozent HDFC Bank 2.051 Rupien +34 Prozent

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion