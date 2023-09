SmartStream, der Anbieter finanzieller TLM-Lösungen (Transaction Lifecycle Management), gab heute die Ernennung von Akber Jaffer zum neuen Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 19. September 2023 bekannt.

Akber Jaffer war mehrere Jahre lang sowohl in Start-up- als auch in großen Software- und Technologieunternehmen tätig, er ist eine versierte Führungskraft mit einer Leidenschaft für Technologie und engagiert sich besonders für Realisierung und Kundenorientierung. Akber war zuletzt in leitenden Führungspositionen bei Finastra und Colt Technology Services tätig, was ihn zum idealen Kandidaten macht, um SmartStream in die nächste Wachstums- und Innovationsphase zu führen.

Khalifa AlDaboos, Vorstandsvorsitzender, kommentierte die Ernennung wie folgt: "Wir begrüßen Akber Jaffer herzlich als unseren neuen SmartStream-CEO. Er bringt eine herausragende Karriere in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Software in unser Unternehmen ein. Aufgrund seiner umfassenden Erfahrung und Erfolgsbilanz ist er ideal für die Leitung von SmartStream geeignet. Ich bin zuversichtlich, dass unser Unternehmen unter seiner Führung weiterhin florieren wird."

Akber Jaffer, CEO von SmartStream, sagte: "Ich fühle mich geehrt und freue mich, als CEO zu SmartStream zu wechseln. Ich glaube an die Ziele des Unternehmens und bin entschlossen, auf seinen breiten und hervorragenden Fähigkeiten aufzubauen. Gemeinsam mit dem talentierten Team von Kollegen, die maßgeblich am Erfolg des Unternehmens beteiligt waren, werden wir weiterhin marktführende Lösungen liefern und den Mehrwert für unsere Kunden und Partner erhöhen.

Haytham Kaddoura, ehemaliger CEO von SmartStream, sagte: "Wir sind zuversichtlich, dass Akber der Richtige ist, um SmartStream zu neuen Höhen zu führen. Seine umfassende Erfahrung und Vision passen perfekt zu unseren Unternehmenszielen und er wird die Entwicklung neuer Technologien vorantreiben, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen."

SmartStream dankt Haytham Kaddoura für seine Beiträge während seiner Anstellung, wünscht ihm viel Erfolg bei seinen zukünftigen Unternehmungen und heißt ihn im Vorstand des Unternehmens willkommen.

Ende

Über SmartStream

SmartStream ist ein anerkannter Marktführer für Finanztransaktions-Managementlösungen, die es Unternehmen ermöglichen, die Steuerung des Betriebs zu verbessern, Kosten zu senken, neue Einnahmequellen zu erschließen, Risiken zu mindern und die Vorgaben der Regulierungsstellen zu beachten.

Zur Unterstützung der Kunden bei ihren transformativen digitalen Strategien bietet SmartStream verschiedene Lösungen für den Transaktionslebenszyklus mit auf KI und maschinellem Lernen basierenden eingebetteten Technologien die in der Cloud oder als Managed Services bereitgestellt werden können.

Daher verlassen sich mehr als 2.000 Kunden darunter die 100 größten Banken der Welt auf die SmartStream Transaction Lifecycle Management (TLM)-Lösungen, um ihre Vorgänge effizienter zu gestalten.

www.smartstream-stp.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230925107396/de/

Contacts:

Mark Roth, SmartStream

Tel: +646.244.5097

E-Mail: mark.roth@smartstream-stp.com