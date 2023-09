KuCoin, eine der Top-5-Kryptowährungsbörsen der Welt, feiert sein 6-jähriges Bestehen mit einem bahnbrechenden Erfolg, nämlich dem Überschreiten der Marke von 30 Millionen Nutzern. Das sind gleich zwei bedeutsame Meilensteine auf der Reise des Unternehmens. Dieser bemerkenswerte Erfolg ist ein Beweis für das Engagement von KuCoin, herausragende Leistungen zu erbringen und sich unermüdlich für die globale Krypto-Community einzusetzen.

KuCoin, a top five cryptocurrency exchange in the world, is celebrating its 6th Anniversary with a breakthrough achievement of surpassing 30 million users, two momentous milestones of its journey at the same time. To commemorate this celebration, KuCoin is rolling out the campaign "Rising Together: Celebrate 6th Anniversary of KuCoin with Million-Dollar Prize Pool", giving back to the community that has been integral to its success. (Graphic: Business Wire)