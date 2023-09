Tagesausblick für 26.09.: DAX sinkt auf den tiefsten Stand seit Ende März. Ölrally pausiert.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die Investoren bleiben zum Auftakt in die neue Woche weiter defensiv. So pendelte der DAX® im frühen Handel zunächst zwischen 15.500 und 15.550 Punkten. Am Vormittag wurde der viel beachtete ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Demnach ist der Index im September den fünften Monat in Folge gesunken. "Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Der DAX® reagierte mit einem deutlich Abschlag auf die neuen Daten und bestätigte damit den Ausbruch unter die 200-Tage-Durchschnittslinie vom Freitag. Im Wochenverlauf werden noch Inflationszahlen erwartet. Die Anleger dürften somit in den nächsten Tagen weiterhin zurückhaltend agieren.

An den Anleihemärkte zeigte sich ein zwiespältiges Bild. Die Renditen kurzläufiger Papiere bewegten sich heute kaum von der Stelle und blieben damit auf Distanz zum jüngsten Hoch. Bei 10-Staatspapieren in Europa und den USA ist die Lage hingegen weiterhin angespannt. Die Renditen setzten den Aufwärtstrend der letzten Tage heute fort. Bei den Edelmetallen regierten heute die Minuszeichen. Der Goldpreis tauchte dabei unter die Marke von 1.920 US-Dollar. Ein Katalysator der Aufwärtsentwicklung der Renditen langfristiger Staatspapiere ist der Ölpreis. Den dritten Tag in Folge pendelte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil heute in einer Range um 93,50 US-Dollar. Damit legte die Rally zwar eine Pause ein. Anzeichen für eine nachhaltige Entspannung gibt es hingegen noch nicht.

Unternehmen im Fokus

Bei den Einzelwerten fielen unter anderem die Aktien von Lanxess und ProSiebenSat.1 auf. Der Chemiekonzern kündigte weitere Sparmaßnahmen an. Dabei kann es auch zu Stellenstreichungen in Deutschland kommen. Die Großaktionäre von ProSiebenSat.1, die Media for Europe Group der Familie Berlusconi, hat den Anteil am deutschen Medienkonzern auf insgesamt 29,8 Prozent aufgestockt. Eine Übernahme ist derzeit jedoch nicht geplant. Siemens Healthineers sprang am Freitag deutlich nach oben. Heute folgten positive Analystenkommentare, die der Aktie jedoch keinen weiteren Schwung gaben. Deutsche Telekom kippte heute unter die 200-Tagelinie. Damit drohnt eine Verkaufswelle. Die Deutsche Lufthansa setzte den Sinkflug fort und sackt deutlich unter EUR 8.

Morgen wird Verbio Vereinigte Bioenergie Quartalszahlen veröffentlichen. Daimler Truck präsentiert einen Prototyp des wasserstoffbetriebenen GenH2.

Wichtige Termine

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari participates in event with University of Pennsylvania's Wharton School

ECB chief economist Lane speaks

Philadelphia Federal Reserve Bank issues monthly Nonmanufacturing Business Outlook Survey

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Consumer confidence

Federal Reserve's Bowman gives welcome remarks on rental housing affordability

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.451/15.628/15.695/15.743/15.816/15.868/15.957/16.043/16.117 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.464/14.802/15.078 Punkte

Der DAX® sank in den ersten Handelsstunden zeitweise auf 15.420. Damit ist die Unterstützung bei 15.451 Punkten in Gefahr. Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.628 Punkte. Signifikante Kaufsignale sind frühestens bei einem Ausbruch über dieses Level zu erwarten. Kippt der Index hingegen nachhaltig unter 15.451 Punkte, droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.078 Punkte.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2023 -25.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.09.2018 - 25.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 241,83 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 231,54 14.500 31.000 21.06.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2023; 17:00 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 10,69 12.453,388495 14.010,062057 5 Open End DAX® HC01QX 7,87 14.009,582552 14.788,515342 10 Open End DAX® HC0558 5,44 14.528,31390 15.046,97471 15 Open End DAX® HC8E7T 1,39 14.943,298986 15.254,119605 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2023; 17:00 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 5,60 18.670,492633 17.115,240597 -5 Open End DAX® HC8E76 13,57 17.114,298576 16.335,597991 -10 Open End DAX® HC6WGY 11,87 16.595,567224 16.076,12597 -15 Open End DAX® HC8E7N 15,54 16.180,582143 15.869,914966 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2023; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

