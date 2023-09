Führungspositionen bei Technologie und Produktportfolio untermauern breitere Kundenstamm von 85 (H1 2022: 28)

16 Design Wins, 91 der Lizenz- und NRE-Buchungen stammen von Kunden aus Nordamerika, EMEA und APAC (ohne China)

Buchungen im Jahresvergleich um 251 auf 187 Mio. USD gestiegen. Auftragsbestand ohne Lizenzgebühren von 365 Mio. USD (GJ 2022: 365 Mio. USD)

Umsatzanstieg um 228 gegenüber dem Vorjahr auf 187 Mio. USD, einschließlich des Beitrags der Übernahme von OpenFive

Das bereinigte EBITDA 1 von 32 Mio. USD und die bereinigte EBITDA-Marge von 17 (H1 2022: 23 Mio. USD und 41 %) spiegeln die F&E-Investitionen und den veränderten Geschäftsmix einschließlich Silizium wider

von 32 Mio. USD und die bereinigte EBITDA-Marge von 17 (H1 2022: 23 Mio. USD und 41 %) spiegeln die F&E-Investitionen und den veränderten Geschäftsmix einschließlich Silizium wider Betriebsverlust von 3 Mio. USD im H1 2023 gegenüber H1 2022 Betriebsgewinn von 30 Mio. USD

Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit von 31 Mio. USD (H1 2022: 32 Mio. USD Mittelzufluss)

Nettoverschuldung 1 von 100 Mio. USD (H1 2022: Nettobarmittel 452 Mio. USD)

von 100 Mio. USD (H1 2022: Nettobarmittel 452 Mio. USD) Unveränderter Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 mit erwarteter höherer Rentabilität in H2 2023 Mittelfristige Aussichten unverändert und anhaltendes Vertrauen in die Wachstumsaussichten

Alphawave IP Group plc (LSE: AWE, "Alphawave Semi", das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die weltweite technologische Infrastruktur, hat seine Zwischenergebnisse für das erste Halbjahr zum 30. Juni 2023 veröffentlicht.

Finanzieller Überblick und APMs1 Mio. USD H1 2023 H1 2022 Änderung Lizenzen und NRE 73,6 57,1 29 Lizenzgebühren und Silizium 113,6 nm Umsatzerlöse 187,2 57,1 228 Betriebs(-verlust)/-gewinn (2,6) 29,9 (109 %) Umsatzrendite (1 %) 52 % EBITDA1 10,7 32,7 (67 %) EBITDA-Marge 6 % 57 % Bereinigtes EBITDA1 32,4 23,2 40 Bereinigte EBITDA-Marge 17 % 41 % (Verlust)/Gewinn nach Steuern (13,4) 16,3 (182 %) (Verlust-)/Gewinnspanne nach Steuern (7 %) 28 % Bereinigter Gewinn nach Steuern1 15,4 6,7 130 Bereinigte PAT-Marge 8 % 12 % Operativer Cashflow vor Steuern (31,3) 32,2 (197 %) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 122,8 451,8 (73 %) Netto (Verschuldung)1/Barmittel (100,0) 451,8 (122 %) Buchungen2 und Design-Win-Aktivität Mio. USD H1 2023 H1 2022 Änderung Lizenzen und NRE 114,9 38,5 199 Lizenzgebühren und Silizium3 72,2 14,9 384 Neue Buchungen 187,2 53,4 251 Zusätzliche Design-Win-Aktivität Inanspruchnahme der FSA und Wiederverkaufslizenzen für China4 3,4 14,7 (77 %) Anzahl der umsatzgenerierenden Endkunden (Ende des Zeitraums) 85 28 204 Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich die Zahlen in der Tabelle nicht zu den Gesamtsummen aufaddieren und dass die Prozentangaben nicht genau die absoluten Zahlen widerspiegeln. "nm", sofern angegeben, bedeutet "nicht aussagekräftig".

Tony Pialis, President und Chief Executive Officer von Alphawave Semi, erklärte: "Wir setzen unsere Strategie erfolgreich um und bieten ein wachsendes Spektrum an fortschrittlichen Konnektivitätslösungen an, die die nächste Generation von KI- und Cloud-Infrastrukturen ermöglichen. Im ersten Halbjahr 2023 haben wir gute Ergebnisse erzielt, unser Geschäft skaliert und organisch investiert, um unsere Pipeline und unser künftiges Umsatzwachstum zu fördern. Unsere führende Konnektivitätstechnologie und ihre starke Umsetzung sorgen für Vertrauen in unsere geschäftlichen Aussichten."

John Lofton Holt, Executive Chairman von Alphawave Semi, fügte hinzu: "In einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld konzentrieren wir uns weiterhin auf die Verwirklichung unserer Vision für das Unternehmen. Mit unserer Konnektivitätstechnologie der nächsten Generation bedienen wir eine wachsende Zahl von Kunden. Dies bestärkt uns in unserem Optimismus hinsichtlich des langfristigen Potenzials des Unternehmens."

Highlights der Zwischenergebnisse

Im ersten Halbjahr 2023 beträgt der Umsatz 187,2 Mio. USD, was einem Wachstum von 228 im Vergleich zum Vorjahr entspricht, einschließlich des Beitrags aus der Übernahme von OpenFive und des organischen Wachstums.

Die Einnahmen von WiseWave in Höhe von 26,4 Mio. USD (ohne Einnahmen von Wiederverkäufern 5 ) beziehen sich auf die mehrjährige Abonnementlizenz.

) beziehen sich auf die mehrjährige Abonnementlizenz. Das bereinigte EBITDA von 32,4 Mio. USD und eine Marge von 17 (H1 2022: 23,2 Mio. USD und 41 %) spiegeln den veränderten Geschäftsmix wider, einschließlich der Einnahmen aus IP-Lizenzen und Silizium sowie der F&E-Investitionen in unsere neuen Konnektivitätsprodukte, die 2024 in Produktion gehen.

Aktienbezogene Vergütungen in Höhe von 18,5 Millionen USD und aufgeschobene Vergütungszahlungen 6 im Zusammenhang mit Übernahmen in Höhe von 4,1 Millionen USD.

im Zusammenhang mit Übernahmen in Höhe von 4,1 Millionen USD. Der Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf 31,3 Mio. USD (Mittelzufluss im ersten Halbjahr 2022: 32,2 Mio. USD), einschließlich einer Abnahme der abgegrenzten Einnahmen und der flexiblen Ausgabekonten um 42,7 Mio. USD.

Im zweiten Quartal 2023 lag der Fixkostendeckungsgrad (FCCR) der Gruppe unter dem zulässigen Mindestwert von 1,25x, was einen Verstoß gegen den Covenant darstellte Langfristige Verzichtserklärung der Kreditgeber für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 122,8 Millionen USD Nettoverschuldung von 100,0 Mio. US.

Geschäftliche und technologische Highlights

IP- NRE-Buchungen in H1 2023 um 199% höher als im Vorjahr. 77% dieser Buchungen in fortgeschrittenen Bereichen, d. h. 7 nm und darunter.

Alphawave Semi behauptet seine Technologieführerschaft mit neuen Designgewinnen bei 3 nm, 224G Ser/Des IP und PCI-Express Gen6 Interface IP.

Das Unternehmen baute seine technologische Zusammenarbeit mit den führenden Gießereien beim 3-nm-Prozess aus.

Im ersten Halbjahr 2023 erweiterte das Unternehmen seinen Kundenstamm auf 85 (GJ 2022: 80 Kunden; erstes Halbjahr 2022: 28 Kunden), darunter mehr als die Hälfte der 20 größten Halbleiterhersteller.

Weiterer Ausbau der Vertriebs- und F&E-Kapazitäten durch neue Standorte in Ottawa, Kanada, und Pune, Indien.

Im ersten Halbjahr 2023 stieg die Mitarbeiterzahl des Unternehmens weltweit um 49 Personen von 695 (zum 31. Dezember 2022) auf 744 (251 zum 30. Juni 2022).

Ausblick

Alphawave Semi bekräftigt seinen auf dem Capital Markets Day am 13. Januar 2023 kommunizierten mittel- und langfristigen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023.

Die Prognosen für 2023 bleiben unverändert. Alphawave Semi erwartet für 2023 einen Umsatz von 340 bis 360 Mio. USD und ein bereinigtes EBITDA von ca. 87 Mio. USD (bzw. ca. 25 des Umsatzes), was in der Mitte der prognostizierten Umsatzspanne liegt.

Präsentation der Ergebnisse und Webcast

Eine Präsentation für Investoren und Analysten findet am 25. September 2023 um 8.30 Uhr BST statt. Anmeldung für den Webcast unter:

https://awavesemi.zoom.us/webinar/register/WN_F9JqILaXQVG_3Gzb1F02Nw

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Webcast.

Oder telefonisch unter:

USA: +1 669 900 9128 +1 719 359 4580 +1 253 215 8782

Großbritannien: +44 203 901 7895 +44 208 080 6591 +44 330 088 5830

Webinar-ID: 894 8611 9992

Die vollständige Liste der verfügbaren Einwahlnummern: https://awavesemi.zoom.us/u/kxW5Y5UU

Der H1 2023-Bericht des Unternehmens kann auch im Investor Relations-Bereich der Unternehmens-Website (Results, Reports Presentations (awaveip.com)).

Über Alphawave Semi

Alphawave Semi ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die weltweite Technologieinfrastruktur. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Wir sind ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen. Unsere IP-, kundenspezifischen Silizium- und Konnektivitätsprodukte werden von globalen Tier-1-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Datenverarbeitung, Netzwerke, KI, 5G, autonome Fahrzeuge und Speicher eingesetzt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 von einem technischen Expertenteam gegründet, das eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP vorweisen kann. Unser Ziel ist es, die kritische Dateninfrastruktur im Herzen unserer digitalen Welt zu beschleunigen. Weitere Informationen über Alphawave finden Sie unter: awavesemi.com

Warenzeichen

Alphawave Semi und das Logo von Alphawave Semi sind Handelsmarken der Alphawave IP Group plc. Alle Rechte vorbehalten. Alle eingetragenen Warenzeichen und sonstige Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Warnhinweis zu zukunftsorientierten Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die in gutem Glauben gemacht wurden und auf aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen sowie auf Annahmen über zukünftige Ereignisse beruhen. Diese Aussagen sind mitunter an der Verwendung eines in der Zukunft liegenden Datums oder an Wörtern wie "werden", "antizipieren", "schätzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "planen", "sollten", "können", "annehmen" und anderen ähnlichen Wörtern zu erkennen. Aufgrund ihrer Art enthalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten, weil diese sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängig sind, die in der Zukunft eintreten werden. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

______________________________

1 Siehe Hinweis 4 "Alternative Performance Measures" (APMs, Alternative Leistungskennzahlen). Das bereinigte EBITDA und der bereinigte Gewinn nach Steuern enthalten keine Wechselkursanpassungen, aktienbasierte Vergütungen, aufgeschobene Vergütungen und M&A-Transaktionskosten.

2 Buchungen sind eine Non-IFRS-Kennzahl, die rechtlich bindende und weitgehend unkündbare Verpflichtungen von Kunden zur Lizenzierung unserer Technologie darstellt. Die Buchungen umfassen Lizenzgebühren, einmalige Entwicklungskosten, Support, Siliziumbestellungen und in einigen Fällen unsere Schätzungen potenzieller künftiger Lizenzgebühren.

3 Im ersten Halbjahr 2022 gab es keine Bestellungen für Silizium. Die Menge spiegelt nur die Fälle wider, in denen potenzielle künftige Lizenzgebühren auf der Grundlage zugesagter Vorauszahlungen oder geschätzter Kundenmengen geschätzt werden konnten.

4 Sowohl die Inanspruchnahme des FSA (Flexible Spending Account, flexibles Ausgabenkonto) als auch die Wiederverkaufslizenzen für China wandeln zuvor angekündigte vertragliche Verpflichtungen, die in den in früheren Zeiträumen ausgewiesenen Buchungen enthalten waren, in neue Produktdesigns um, die im Laufe der Zeit als Einnahmen verbucht werden.

5 Weitere Informationen siehe Hinweis 21.

6 Aufgeschobene Vergütungszahlungen im Zusammenhang mit Akquisitionen, die voraussichtlich im Laufe der Zeit bis August 2026 beglichen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230924446853/de/

Contacts:

Alphawave IP Group plc

John Lofton Holt, Executive Chairman

Jose Cano, Head of IR

ir@awavesemi.com

+44 (0) 20 7717 5877

Brunswick Group

Simone Selzer

Sarah West

alphawave@brunswickgroup.com

+44 (0) 20 7404 5959

Gravitate PR

Lisette Paras

Michael Terry Caraher

alphawave@gravitatepr.com

+1 415 420 8420