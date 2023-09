Hamburg - Hamburgs Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Karen Pein (SPD), hat das Maßnahmenpaket des Wohnungsgipfels begrüßt. "Das ist Rückenwind für den Wohnungsbau", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgaben).



"Die auf dem Gipfel im Kanzleramt verabschiedeten Maßnahmen sind das richtige Signal in Richtung Wohnungswirtschaft, Bauindustrie und an alle Menschen im Land: Nicht nur die Länder helfen mit massiven Förderungen und schnellen Genehmigungen, auch der Bund schiebt weiter an", führte die SPD-Politikerin aus. "Das gemeinsame Ziel heißt mehr bezahlbare Wohnungen für Deutschland", sagte Pein weiter. Die nun vorgelegten Pläne hätten das Zeug dazu, den Wohnungsbau insgesamt wieder anzukurbeln.

