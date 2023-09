STEMCELL Technologies, Kanadas größtes Unternehmen für Biotechnologie, gibt erfreut bekannt, dass es auf der Science World in Vancouver als präsentierender Partner des Girls-and-STEAM-Gipfels auftreten wird.

STEMCELL Technologies, Canada's largest biotechnology company, is pleased to announce it will be the presenting partner of the Girls and STEAM Summit at Science World in Vancouver, British Columbia.

Das Gipfeltreffen findet am 4. November 2023 statt und ist eine ganztägige Veranstaltung mit Workshops, praxisorientierten Aktivitäten, einem Keynote-Vortrag und Sitzungen mit erfahrenen BetreuerInnen, die im STEAM- bzw. MINT-Umfeld (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) tätig sind.

"In der Naturwissenschaft geht es keineswegs nur darum, was im Labor passiert. Sie bietet ein Objektiv, das in jungen Menschen eine tiefgreifende Neugierde anregen und alle Aspekte unseres Lebens bereichern kann", erklärte Sharon Louis, Senior Vice President of Research and Development, STEMCELL. "Naturwissenschaftliches Lernen in der Schule und draußen in der Welt kann zu lebensverändernden Erlebnissen und grenzenlosen Chancen für junge Frauen und Mädchen führen. STEMCELL ist stolz darauf, das "Girls and STEAM"-Programm zu unterstützen, um die Naturwissenschaft zugänglicher zu machen und die Leidenschaft der nächsten Generation von Wissenschaftlerinnen und Führungskräften anzufachen."

Das "Girls and STEAM"-Programm bietet einen freundlichen Raum, wo Menschen im Alter von 12 bis 14 Jahren, die sich als weiblich, trans, genderqueer, nicht-binär, Two-Spirit und gender-hinterfragend identifizieren, persönlich und online an MINT-basierten Lernerfahrungen teilnehmen, sich mit Fachleuten in MINT-bezogenen Berufen in Verbindung setzen und künftige MINT-Chancen entdecken können.

"Bei der Science World engagieren wir uns dafür, "Naturwissenschaft für alle Menschen" zugänglich zu machen, und dazu gehört auch das Abbauen von Schranken, die Frauen und Mädchen an der vollumfänglichen Teilnahme in den MINT-Bereichen hindern", erklärte Tracy Redies, President und CEO, Science World. "Es geht darum, ihnen Chancen zu eröffnen und eine Kultur der Gleichstellung in den MINT-Branchen zu fördern. Wir freuen uns sehr, eine Plattform zu schaffen, wo junge Frauen und Mädchen in unserer Gemeinschaft von erfolgreichen Frauen mit spannenden Laufbahnen in der Naturwissenschaft inspiriert werden können."

Weitere Informationen über "Girls and STEAM" erhalten Sie auf der Science World Website. Weitere Informationen über das Engagement von STEMCELL für Vielfalt und Einbeziehung finden Sie hier.

Über Science World

Science World ist eine in der kanadischen Provinz British Columbia ansässige gemeinnützige Organisation, die die Einwohner der Provinz für die MINT-Bereiche interessieren will. Ihre Mission besteht darin, durch die Natur und Naturwissenschaften Interesse anzuregen und Träume möglich zu machen. Sie verfolgt die Vision, Kanada innerhalb einer Generation zu einem Land zu machen, wo blühende, nachhaltige Gemeinschaften in der Naturwissenschaft verwurzelt sind, Innovation anstreben und eine tiefgreifende Verbindung zur Natur verspüren.

Über STEMCELL Technologies

STEMCELL Technologies unterstützt die biowissenschaftliche Forschung mit mehr als 2.500 spezialisierten Reagenzien, Instrumenten und Dienstleistungen. STEMCELL bietet hochwertige Zellkulturmedien, Zellseparationstechnologien, Instrumente, Zubehörprodukte, Bildungsressourcen und Contract Assay Services an, die von Wissenschaftlern in den Forschungsbereichen Stammzellen, Immunologie, Krebs, regenerative Medizin und Zelltherapie weltweit genutzt werden.

Contacts:

Medien

Ansprechpartner für weitere Informationen und zur Vereinbarung eines Gesprächs:

Ryan-Sang Lee

Senior Manager, Corporate Communications, STEMCELL Technologies

public.relations@stemcell.com