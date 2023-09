FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenstart zeichnen sich im Dax auch am Dienstag leichte Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 382 Punkte.

Eine toxische Mischung aus Zins- und Wachstumssorgen hatte den Dax tags zuvor mit 15 329 Punkten zeitweise bis auf das tiefste Niveau seit Ende März gedrückt. Das Chartbild ist angeknackst mit dem Bruch der Unterstützungen der vergangenen Monate und dem Rutsch unter die viel beachteten 200-Tage-Durchschnittslinien. Damit steht er nun zunächst schlechter da als Dow Jones Industrial und auch die Nasdaq-Indizes in den USA.

Vor allem die Anpassung an die jüngsten Signale der Notenbanken stecke hinter dem jüngsten Rutsch, erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Anleiherenditen in den USA und Europa seien massiv gestiegen und gerade Wachstumswerte hätten an diesem Zinsanstieg schwer zu knabbern./ag/zb