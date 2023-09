DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MEHRWERTSTEUER - Im Kampf gegen die Krise beim Wohnungsbau fordert die Union jetzt eine Senkung der Mehrwertsteuer für die Baubranche. Die Vorsitzende der Mittelstandsunion (MIT) und CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann sagte: "Die Baukosten müssen runter. Und zwar sofort. Daher fordern wir, die Mehrwertsteuer auf Baustoffe und Bauleistungen auf 7 Prozent abzusenken." Durch diese Maßnahme entstehe "ein einfacher steuerlicher Anreiz, im niedrigpreisigen Segment dringend benötigten Wohnraum zu schaffen", ergänzte Connemann. (Rheinische Post)

WIRTSCHAFTSWEISE - Die Wirtschaftsweisen sollen gestärkt werden. Die Bundesregierung sei "in der aktuellen komplexen wirtschaftlichen Gemengelage mehr denn je auf konstruktiv-kritischen wissenschaftlichen Rat angewiesen", heißt es in einem Positionspapier der FDP-Bundestagsfraktion, das der FAZ vorliegt. Die Liberalen schlagen vor, die Bundesregierung stärker in die Verantwortung zu nehmen, wenn der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) sein Jahresgutachten vorlegt. (FAZ)

EUROFIGHTER - Großbritannien will nach Handelsblatt-Informationen gegen das Votum Deutschlands eine erneute Lieferung von Eurofighter-Kampfjets an Saudi-Arabien erzwingen. Die Briten setzen die Bundesregierung unter anderem mit einer Klausel unter Druck, durch die Deutschland nach Auffassung Londons aus dem Projekt herausgedrängt werden kann. Das erfuhr das Handelsblatt aus Industrie- und aus Regierungskreisen. Der Passus ist demnach in einer Absichtserklärung verankert worden, als Großbritannien, Deutschland, Spanien und Italien vor einigen Jahren die gemeinsame Produktion des Eurofighters vereinbart haben. Wenn ein Partner eine Exportgenehmigung verweigert, könne ein anderer Partner die benötigten Teile selbst produzieren, die bislang aus dem Land mit der Verweigerungshaltung gekommen wären, berichten die Insider aus Regierung und Industrie. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2023 00:24 ET (04:24 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.