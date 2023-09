FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE DEUTEN SICH AN - Nach dem schwachen Wochenstart zeichnen sich im Dax auch am Dienstag leichte Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 382 Punkte. Eine toxische Mischung aus Zins- und Wachstumssorgen hatte den Dax tags zuvor mit 15 329 Punkten zeitweise bis auf das tiefste Niveau seit Ende März gedrückt. Das Chartbild ist angeknackst mit dem Bruch der Unterstützungen der vergangenen Monate und dem Rutsch unter die viel beachteten 200-Tage-Durchschnittslinien. Damit steht er nun zunächst schlechter da als etwa die New Yorker Leitindizes.

USA: - LEICHT IM PLUS - Die US-Börsen haben sich zum Wochenauftakt um weitere Stabilisierung bemüht. Diese gelang ihnen vor allem gegen Handelsende. Lange Zeit lasteten jedoch die weiter hohen Zinsen auf den Gemütern der Anleger. So erreichte die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen erneut den höchsten Stand seit 2007. Für Unsicherheit sorgte auch eine drohende Haushaltssperre in den Vereinigten Staaten. Der Dow Jones Industrial stieg zum Börsenschluss am Montag um 0,13 Prozent auf 34 006,88 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,40 Prozent auf 4337,44 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,46 Prozent auf 14 768,90 Zähler hoch.

ASIEN: - VERLUSTE - Die anhaltenden Zins- und Wirtschaftssorgen der Anleger haben sich am Dienstag im asiatischen Handel belastend ausgewirkt. Der Hang Seng in Hongkong sank um 0,9 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Ende November. Der chinesische CSI-300 verlor 0,4 Prozent an Wert. Weiter nach unten ging es im Immobiliensektor wegen der dort anhaltenden Turbulenzen um den Branchenriesen Evergrande, der eine Schuldentilgung versäumte. Der Nikkei-225 fiel in Tokio um 0,3 Prozent.



DAX 15405,49 -0,98%

XDAX 15431,64 -0,45%

EuroSTOXX 50 4167,37 -0,95%

Stoxx50 3926,53 -0,52%



DJIA 34006,88 +0,13%

S&P 500 4337,44 +0,40%

NASDAQ 100 14768,90 +0,46%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 128,76 -0,07%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0588 -0,05%

USD/Yen 148,92 +0,02%

Euro/Yen 157,68 -0,03%

°



ROHÖL:





Brent 92,89 -0,40 USD WTI 89,36 -0,32 USD °



/tih