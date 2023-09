Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Novavax-Aktie zeigte sich am Montag erfreulich und schloss bei 7,31 USD, was einem Tagesplus von 3,4 % entspricht. Trotz dieses Anstiegs liegt die prozentuale Veränderung der letzten fünf Handelstage bei -1,6 %. Während der Fokus der Anleger auf die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde über die Verwendung des aktualisierten COVID-19-Impfstoffs von Novavax gerichtet ist, bleibt die Unsicherheit am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...