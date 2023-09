DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Ratingagentur Moody's hat vor den Folgen eines Government Shutdown in den USA gewarnt. Ein Stillstand der Bundesregierung hätte für die USA "negative" Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit. Der Kongress bemüht sich derzeit um eine Einigung, um einen Stillstand zum 1. Oktober abzuwenden, aber die Mitglieder der Republikaner im Repräsentantenhaus haben Schwierigkeiten, einen Konsens zu finden. Ein Shutdown wäre zwar wohl nur temporär und dürfte sich auf regierungsnahe Bereiche konzentrieren, so Moody's. Er würde aber "die Schwäche der institutionellen und politischen Leistungsfähigkeit der USA im Vergleich zu anderen mit Aaa bewerteten Staaten unterstreichen".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

VERBIO (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum Geschäftsjahr 2022/23 (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG GESCHÄFTSJAHR Gj22/23 ggVj Zahl Gj21/22 Umsatz 1.843 +2% 5 1.813 EBITDA 242 -52% 5 503 EBIT 202 -56% 5 462 Ergebnis nach Steuern 138 -56% 4 316 Ergebnis je Aktie unverwässert 2,18 -56% 4 4,99 Dividende je Aktie 0,20 -- 4 0,20

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens September PROGNOSE: 105,5 zuvor: 106,1 16:00 Neubauverkäufe August PROGNOSE: -2,7% gg Vm zuvor: +4,4% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.518,00 -0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.363,75 -0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 14.873,25 -0,4% Nikkei-225 32.402,49 -0,8% Schanghai-Composite 3.103,83 -0,4% Hang-Seng-Index 17.529,11 -1,1% +/- Ticks Bund -Future 128,85 0 MONTAG: INDEX Schluss +/- DAX 15.405,49 -1,0% DAX-Future 15.572,00 -0,5% XDAX 15.431,64 -0,5% MDAX 26.129,86 -1,5% TecDAX 2.996,46 -0,9% EuroStoxx50 4.167,37 -0,9% Stoxx50 3.926,53 -0,5% Dow-Jones 34.007,21 +0,1% S&P-500-Index 4.337,48 +0,4% Nasdaq-Comp. 13.271,32 +0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 128,85 -77

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach den Abgaben zu Wochenbeginn zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung an Europas Börsen am Dienstag ab. Das Umfeld bleibt schwierig. Neben Wachstumssorgen richten sich die Blicke zunehmend auf einen möglichen Government Shutdown ab dem 1. Oktober in den USA. Am 30. September läuft die Ausgabenermächtigung der Regierung ab. Zuletzt haben sich laut der DZ Bank die Hoffnungen auf einen Kompromiss verringert. Ein Shutdown würde weite Teile der US-Regierung lahmlegen und Tausende von Bundesbediensteten zwingen, zu Hause zu bleiben. Ein Shutdown sollte aber nicht mit einem anderen Thema verwechselt werden, das die US-Finanzpolitik und die Märkte ebenfalls regelmäßig durcheinanderwirbelt, nämlich die Diskussion um eine Anhebung der Schuldenobergrenze. "Bei der Schuldengrenze hat ein Nicht-Handeln des Kongresses wesentlich stärkere Belastungen für die Wirtschaft zur Folge, bis hin zu einer formalen Staatspleite, wenn Staatsschulden wie etwa Treasuries nicht fristgerecht bedient werden. Bei einem Shutdown wäre der Schuldendienst aber nicht betroffen", stellt die Commerzbank dar.

Rückblick: Nach dem Ifo-Geschäftsklimaindex setzten Verkäufe ein, der für Volkswirt Jörg Krämer von der Commerzbank keine Entwarnung geliefert hat. Zum einen weise nach den vorherigen vier ausgeprägten Rückgängen in Folge der Trend beim Ifo-Index weiter klar nach unten. Zum anderen sprächen auch die massiven Leitzinserhöhungen im Euroraum und vielen anderen Ländern für eine Rezession. SBB haussierten zu Wochenbeginn mit Aufschlägen von 18,3 Prozent. Der angeschlagene schwedische Immobilienkonzern verkauft 1,16 Prozent der Tochter SBB Educo für 242 Millionen schwedische Kronen an Brookfield Super-Core Infrastructure Partners - diese wird zugleich Minderheitsaktionär. Wichtiger ist allerdings, dass SBB Educo als Teil des Deals Kredite in Höhe von 7,8 Milliarden Kronen in bar an die Mutter zurückzahlen wird. Kräftig nach unten ging es zu Wochenbeginn für Touristik- und Luftfahrtaktien. Damit setzt sich die jüngste Schwäche fort. Fundamental neue Nachrichten zu der Branche gebe es nicht, hieß es im Handel. Seit längerem wird spekuliert, dass sich das Geschäft nach dem ertragreichen Sommer wegen einer zunehmenden Zurückhaltung der Konsumenten eintrüben dürfte. Auch ist der Sektor charttechnisch angeschlagen. Lufthansa verloren 5,8 Prozent, IAG 3,1 Prozent, Air France 3,6 Prozent und Tui 6 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwächer - Immobilienwerte profitierten von dem 14-Punkte-Plan zur Ankurbelung des Wohnungsbaus, den Bundeskanzler Olaf Scholz mit Bauministerin Klara Geywitz (beide SPD) präsentierte. Vonovia zeigten sich in dem negativen Börsenumfeld behauptet, Aroundtown schlossen aber mit Aufschlägen von 3,8 Prozent. Nicht profitieren konnten Prosiebensat1 (-2,1%) davon, dass der von der Familie Berlusconi kontrollierte Prosieben-Großaktionär Mediaforeurope (MFE) seine Beteiligung auf 29,7 Prozent erhöht hat, was die Stimmrechte angeht. Der Rüstungskonzern Renk hat die Preisspanne für seinen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie weitere Details festgelegt. Wie Renk sowie sein Eigentümer Triton mitteilten, sollen die Aktien der Renk Group AG in der Preisspanne von 15 bis 18 Euro je Aktie angeboten werden. Angestrebt wird ein Platzierungsvolumen zwischen 405 und 486 Millionen Euro. Der angestrebte Streubesitz soll bis zu 27 Prozent betragen, einschließlich möglicher Mehrzuteilungen. Renk mit Sitz in Augsburg ist ein Hersteller von Getrieben, Fahrzeugantrieben, sogenannten Powerpacks, hybriden Antrieben, Federungssystemen, Gleitlagern, Kupplungen und Prüfsystemen für die militärische und zivile Nutzung. Geplantes Börsendebüt ist der 5. Oktober.

XETRA-NACHBÖRSE

Amadeus Fire wurden um 5 bis 7 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen kauft bis zu 285.903 Aktien (5 Prozent des Grundkapitals) zurück.

USA - AKTIEN

Gut behauptet - Gekennzeichnet war der Handel von kräftig ansteigenden Renditen am Anleihemarkt. Im Blick stand zudem der Streit um die Staatsausgaben in den USA. Hier droht die Schließung staatlicher Einrichtungen zum 1. Oktober, wenn nicht rechtzeitig eine Einigung erzielt wird. Anleger dürften sich auch in Erwartung wichtiger Konjunkturdaten zurückgehalten haben, die im Laufe der Woche veröffentlicht werden. Im Blick steht vor allem der PCE-Index am Freitag. HP fielen um 1,8 Prozent, nachdem Berkshire Hathaway HP-Aktien im Wert von rund 130 Millionen Dollar verkauft hat. Aktien von Filmstudios und Streamingdiensten notierten uneinheitlich nach dem Ende des Streiks der Drehbuchautoren. Paramount Global legten 0,2 Prozent zu, Warner Bros Discovery fielen um 4,0 Prozent, während Walt Disney 0,3 Prozent nachgaben. Netflix gewannen hingegen 1,3 Prozent. Bei den Aktien von Kinoketten stiegen Cinemark 2,7 Prozent, während AMC Entertainment um 6,8 Prozent zulegten. IMAX rückten 1,5 Prozent vor. Air Canada hat bei Boeing (+0,5%) im Rahmen seiner Flottenerneuerung 18 Großraum-Maschinen des Typs 787-10 Dreamliner bestellt. Foot Locker verloren 1,8 Prozent, Urban Outfitters 0,5 Prozent. Jefferies hat die beiden Aktien auf "Hold" von "Buy" abgestuft. Die Analysten gehen davon aus, dass aufgrund der anstehenden Rückzahlung von Studentenkrediten die Konsumausgaben zurückgehen werden.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,12 +2,6 5,09 69,8 5 Jahre 4,61 +4,3 4,57 61,4 7 Jahre 4,60 +8,1 4,52 63,5 10 Jahre 4,54 +10,0 4,44 65,8 30 Jahre 4,67 +14,0 4,53 69,7

Am Anleihemarkt stiegen die Anleiherenditen erneut deutlich. Hier wirkten die "falkenhaften" Äußerungen der US-Notenbank nach, hieß es. Anleger wetteten auf längerfristig hohe Zinsen. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 10,0 Basispunkte auf 4,54 Prozent, dem höchsten Stand seit 2007.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0583 -0,1% 1,0593 1,0589 -1,1% EUR/JPY 157,58 -0,1% 157,66 157,58 +12,3% EUR/CHF 0,9665 +0,0% 0,9661 0,9664 -2,4% EUR/GBP 0,8677 +0,0% 0,8675 0,8674 -2,0% USD/JPY 148,89 +0,0% 148,84 148,80 +13,6% GBP/USD 1,2197 -0,1% 1,2211 1,2209 +0,8% USD/CNH 7,3107 -0,1% 7,3156 7,3134 +5,5% Bitcoin BTC/USD 26.348,54 +0,3% 26.277,50 26.195,21 +58,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

