Vonage,einer der führenden Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen für Unternehmen und Tochtergesellschaft von Ericsson (NASDAQ:ERIC), wurde vom IT-Analysten Gartner in seinen Magic Quadrant for Communications Platform as a Service (CPaaS) als Leader aufgenommen. Mit der Platzierung im Leader-Quadranten wurde das Unternehmen für die Vollständigkeit seiner Vision ("Completeness of Vision") und dessen Umsetzung ("Ability to execute") ausgezeichnet.

"Aktuell ist im Bereich Cloud Communications vieles im Umbruch. Auch die Art und Weise, wie diese Technologie eingesetzt wird, ändert sich", so Rory Read, Vonage CEO und SVP, Head of Business Area Global Communications Platform bei Ericsson. "Die Verbraucher erwarten heute eine flexible, intelligente Kommunikation. Die Möglichkeit, überall und auf jedem Kanal Kontakt aufnehmen zu können, ist ein zentrales Differenzierungsmerkmal und die nächste Stufe der Kommunikation zwischen den Unternehmen und ihren Kunden. Genau diese Möglichkeit bieten CPaaS-APIs beziehungsweise Kommunikations-APIs."

"Mit der CPaaS-Funktionalität und unseren leistungsstarken Entwicklerressourcen lassen sich Kommunikationsfunktionen in Anwendungen, Systeme und Arbeitsabläufe einbetten", fährt Read fort. "So können die Kunden zu ihren Bedingungen mit dem Unternehmen kommunizieren. Das Ergebnis ist eine nachhaltige Kundenbindung und ein besseres Kundenerlebnis insgesamt. Was die Zukunft der Unternehmenskommunikation angeht, konzentrieren wir uns auf den Aufbau einer globalen Netzwerkplattform und die Bereitstellung von Netzwerkfunktionen als APIs. Hierbei setzen wir auf das 5G-Netz und stellen es Entwicklern für die Schaffung neuer, innovativer Anwendungsfälle für Unternehmen und ihre Kunden zur Verfügung. Wir sind stolz darauf, dass wir im Gartner Magic Quadrant for CPaaS für unsere Plattform von heute und unsere Vision von morgen ausgezeichnet wurden."

Mit diesem Magic Quadrant bewertet Gartner CPaaS-Anbieter anhand von Kriterien, die sich auf die Vollständigkeit ihrer Vision beziehen, wie Innovationsfähigkeit, Marktverständnis und eine vertikale Strategie oder Branchenstrategie.

Programmierbare Komponenten für die Vonage Communications Platform (VCP), wie die Vonage AI Acceleration Suite, fördern die Unternehmensproduktivität, optimieren die Customer Experience und verbessern die Kundenbindung durch einen vereinfachten Ansatz zur Entwicklung neuer Anwendungen. Durch Vonage AI Studio ermöglicht die Vonage Communications Platform Entwicklern und Laien mithilfe KI-gestützter Dialoge, über verschiedene Kanäle mit den Kunden zu kommunizieren.

Vonage ist einer von nur zwei Anbietern, die in allen drei Magic Quadrants zur Cloud-Kommunikation erwähnt werden: im Magic Quadrant for CPaaS, im Magic Quadrant for Unified Communications as a Service (UCaaS) und im Magic Quadrant Contact Center as a Service (CCaaS). Vonage CPaaS ist Teil der Vonage Communications Platform (VCP), die auch UCaaS-, CCaaS- und Conversational-Commerce-Anwendungen umfasst.

Hier können Sie den Bericht zum Gartner Magic Quadrant for CPaaS herunterladen: https://www.vonage.com/about-us/awards/gartner-magic-quadrant-cpaas/

