D3 Security, der führende Anbieter von Smart Security Orchestration, Automation und Response (SOAR), meldete heute, dass das Unternehmen seine Smart SOAR-Plattform auf der it-sa Expo&Congress vom 10. bis 12. Oktober 2023 im Messezentrum in Nürnberg vorführen wird. Das Team von D3 Security wird am Stand 251 in Halle 7 zu finden sein.

"D3 kommt zu Deutschlands führender Fachmesse für IT-Sicherheit, weil wir die ideale SOAR-Lösung für in Deutschland und im übrigen Europa ansässige Unternehmen haben", sagt Amardeep Dhingra, Director of Strategic Alliances bei D3 Security. "Wir arbeiten bereits mit erstklassigen Kunden aus den Bereichen Automotive, Finanzdienstleistungen und Managed Services zusammen allesamt Branchen, die auf dem deutschen Markt weit verbreitet sind sodass deutsche Unternehmen auf unsere Fähigkeit vertrauen können, ihre Anforderungen an die Sicherheitsautomatisierung zu erfüllen."

Die wachsende Präsenz von D3 Security in Europa umfasst Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb sowie Vertriebs- und Systemtechnik, von denen einige in Deutschland ansässig sind. Zu den europäischen Kunden von D3 Security gehört der dänische Anbieter von verwalteten Sicherheitsdiensten (Managed Security Services Provider, MSSP) Trifork Security. Dessen Manager of Security Analytics, Philip Lyngø, äußerte sich kürzlich in einem Erfahrungsbericht: "D3 gibt uns eine viel bessere Möglichkeit, unser Geschäft zu erweitern. Obwohl wir schnell wachsen, können wir mit der derzeitigen Belegschaft viel mehr Kunden betreuen, ohne zusätzliches Personal einstellen zu müssen."

Besucher der it-sa Expo&Congress können am Stand 7-251 vorbeischauen, um eine persönliche Demo der Smart SOAR-Software von D3 Security zu erleben oder über die D3-Veranstaltungsseite mit Upcoming Events einen Termin einbuchen. Nach nur wenigen Minuten mit der herstellerunabhängigen Plattform von D3 wird deutlich, warum 70 der neuen Smart SOAR-Kunden im vergangenen Jahr von ihrem bisherigen SOAR-Anbieter gewechselt haben.

Über D3 Security

Smart SOAR von D3 Security hilft dabei, viele der hartnäckigsten Probleme im Bereich der Cybersicherheit darunter Burnout bei Analysten, Alarmüberlastung und Informationssilos zu lösen. Die Plattform verwandelt separate Tools in ein einheitliches Ökosystem mit mehrstufiger Automatisierung, codeloser Orchestrierung, stabiler Fallbearbeitung und umgebungsweitem Reporting. Smart SOAR führt eine autonome Triage durch und reduziert Fehlalarme drastisch, sodass Sicherheitsteams von Unternehmen, MSSP und des öffentlichen Sektors mehr Zeit für echte Bedrohungen aufwenden können.

