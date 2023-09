FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag weitgehend stabil in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen wenig verändert bei 128,87 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,80 Prozent. Sie bewegte sich damit knapp unterhalb des am Vortag markierten 12-Jahres-Hochs.

Schon seit einiger Zeit bewegen sich die Zinsen an den Rentenmärkten nach oben. Hauptgrund ist die Geldpolitik großer Notenbanken, die zwar auf den Zinsgipfel zusteuern, weitere Zinsanhebungen aber nicht ausschließen. Zudem vertreten viele Notenbanker die Auffassung, dass die Leitzinsen zwecks Inflationsbekämpfung lange auf erhöhtem Niveau gehalten werden müssen.

Im Tagesverlauf dürften vor allem neue Konjunkturdaten aus den USA für Beachtung sorgen. Es stehen Zahlen vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung auf dem Programm. Zudem äußern sich einige hochrangige Notenbanker, darunter der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane./bgf/tih