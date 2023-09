Der Biokraftstoffhersteller Verbio (ISIN: DE000A0JL9W6) will für das Geschäftsjahr 2022/23 eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro ausschütten, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Dividende damit unverändert. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 35,80 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,56 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 2. Februar 2024 statt. Im Januar ...

