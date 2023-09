Der Lithium-Eisenphosphat-Speicher ist mit 12,4 oder 15,5 Kilowattstunden Kapazität erhältlich. Mit dem Akkupaket führt der Hersteller zugleich eine neue Marke namens LG Energy Solution enblock ein.LG Energy Solution bringt einen neuen Lithium-Eisenphosphat-Speicher für Haushalte auf den Markt. Die Batterie ist ab November bei lokalen Installateuren erhältlich. Anschließend soll er auch in anderen europäischen Ländern eingeführt werden. Der Speicher namens LG Energy Solution enblock E ist mit 1- und 3-phasigen Wechselrichtern kompatibel. Der Hersteller bietet ihn in zwei Konfigurationen an - mit ...

